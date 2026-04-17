【UEFAカンファレンスリーグ】ストラスブール 4−0 マインツ（日本時間4月17日／スタッド・ドゥ・ラ・メノ）

【映像】好機演出の一撃スルーパス（実際の様子）

マインツに所属する日本代表MFの佐野海舟が、スルーパスで好機を演出。劣勢だったチームの中で、気を吐くプレーをファンたちが称賛している。

マインツは日本時間4月17日、UEFAカンファレンスリーグのセカンドレグでストラスブールと敵地で対戦。佐野はアンカーとして先発出場し、川粼颯太もインサイドハーフとして出場した。ファーストレグで2ー0の勝利を飾り有利な状況だったマインツだったが、前半に2失点を喫して2戦合計で2ー2とされる。後半も押し込まれる時間が続く中で迎えた61分、佐野がチャンスを作り出した。

左サイドに流れてパスを受けた佐野は少し前方に運び出して、DFフィリップ・ムウェネとパス交換。DFドミニク・コールを経由し、ボールは再び佐野のもとへ戻る。ここで日本代表MFは、左サイドに流れたMFパウル・ネーベルの方を向いてそこへ出す動きをフェイントにして、ボックス内にスルーパスを届けた。

しかしボックス内でムウェネの反応がやや遅れ、左足で上げたクロスは相手にブロックされてマインツのCKとなった。佐野のプレーにSNS上でもファンからは「佐野いいスルーパスだったけどな」「佐野のパスをもっと感じてほしい」「佐野が流れを作った」「いい崩しだったけどなー」といった声が上がっている。

この試合の佐野は、球際の勝負で強さを見せ7回のデュエルで5回に勝利し、インターセプト4つ、ボールリカバリー3つと守備で貢献。一方で、攻撃時にもこのスルーパスの他に、アタッキングサードで6つのパスを記録し、28本中25本を成功させて成功率89%を記録した。

攻守に貢献した佐野だったが、チームは4失点。2戦合計2ー4でベスト8敗退となった。

（ABEMA／WOWSPO／UEFAカンファレンスリーグ）