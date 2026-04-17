【ワシントン＝池田慶太、エルサレム＝福島利之】イスラエルとレバノンの両政府は１６日、１０日間の一時停戦で合意し、停戦は米東部時間同日午後５時（日本時間１７日午前６時）に発効した。

イランは、親イラン勢力ヒズボラが絡むレバノンでの停戦を米国に要求しており、今回の停戦合意が実効性を持てば、米イランの協議が前進する可能性がある。

仲介した米国のトランプ大統領がＳＮＳで発表した。米国務省が発表した合意内容によると、イスラエルはレバノン領内でいかなる攻撃的な軍事作戦も行わないことを約束した。イスラエルの「自衛権」も認め、ヒズボラから差し迫った脅威があれば停戦期間中も反撃や攻撃ができることを双方が確認した。

レバノンは、ヒズボラなどからイスラエルへの攻撃を防ぐための措置を講じることに同意した。両国は今後、米国の仲介の下、国境画定を含む恒久的な和平合意を目指して直接交渉を始める予定だ。

トランプ氏が１６日にイスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相とレバノンのジュゼフ・アウン大統領と個別に電話会談し、一時停戦への同意を取り付けた。投稿では「双方が平和を望んでいる」とし、両国首脳を「ホワイトハウスに招待する」と明かした。記者団には、両首脳の対面会談が１〜２週間以内に実現するとの見通しを示した。

合意を受け、ネタニヤフ首相は１６日に「歴史的な平和協定を築く機会だ」と歓迎する声明を出した。レバノンのナワフ・サラム首相も「歓迎する」との声明を出し、レバノン南部などからの避難民の早期帰還に期待を示した。イラン外務省報道官は１６日に「（停戦は）イランと米国の合意の一部だ」とする声明を出し、イランの影響力を誇示した。

ヒズボラはレバノン政府とは別の指揮系統や軍事力を持っており、今後はヒズボラを含めた３者の停戦につなげられるかが焦点となる。ヒズボラの国会議員イブラヒム・ムサウィ氏はＡＦＰ通信に「イスラエルが攻撃をやめれば停戦を守る」と述べた。

一時停戦が発効する数時間前には、ヒズボラはイスラエル北部にロケット弾を１０発発射し、イスラエル軍がロケット弾の発射施設を攻撃するなど、応酬が続いた。ロイター通信によると、イスラエルは停戦発効後にヒズボラから攻撃があったと主張しているという。