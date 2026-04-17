女優真木よう子（43）が16日配信のABEMA「恋愛病院」（木曜午後10時）に出演。前安芸高田市長の石丸伸二氏（43）を絶賛する場面があった。

「本気の恋を忘れたワケあり男女10人が 恋愛だけに向き合う2泊3日のリハビリ生活」と題し、昨年12月24日に沖縄でロケを敢行。ロケに参加した石丸氏は東京大学公共政策大学院在学中のタレント神谷明采（あさ＝25）と初日に海デート。番組では破格の扱いを受けていた。

真木はVTRをスタジオで見る「見届け人」として出演。今配信の3話は、1話と2話とは別日に行われたとみられ「会えない時間で伸二への思いが高まった。伸二ってすごい不思議なモノ持ってる。同い年っていうのもあるんだけど、なんで伸二ああなっちゃったのかなって伸二のことばっか考えちゃってる。伸二に恋してるかも」と切り出した。

ロケ初日の夜には、同じ部屋で一夜を過ごせる男性を指名できる権利が女性1人に与えられる仕組みとなっていた。真木は「伸二にかけたいけど、ごめん、伸二にはいかない」と語った。

同番組はYouTubeチャンネル「リハック」主宰者の高橋弘樹氏が企画・プロデューサーを担当。