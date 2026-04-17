ナイキ『エアマックス95』赤グラデ、4・30発売 2万5520円も先行発売は完売 かつてロンブー淳が着用し話題に
ナイキは16日、フットウェアとアパレルを紹介する「SNKRS」公式サイト・アプリを更新し、ナイキ『エアマックス95』Comet Red（以降／赤グラデ）を30日午前9時に発売することを発表した。
【写真多数】さまざまな角度から…ナイキ『エアマックス95』Comet Red（赤グラデ）の全貌
「SNKRS」公式サイト・アプリでは、同モデルについて「求められ続ける理由がある。エア マックス 95 コメットレッドの復活は30年でわずか3度。クラシックなデザインはそのままに、グレーのグラデーションアッパー、鮮やかなコメットレッドのアクセントとブラックのアウトソールを採用」と説明。「お一人様一点まで」で価格は、2万5520円としている。
『AIR MAX 95』は、1995年に発売されたNIKEのスニーカー。独創的なデザインが話題を集め、プロ野球選手（当時）のイチローや俳優の広末涼子らがCMで着用したほか、赤グラデはロンドンブーツ1号2号（当時／現在は解散）の田村淳が雑誌で履いていたことでも知られ、人気が爆発。一時、数十万円で取引されるなど価格が高騰し、履いている人から奪う「エアマックス狩り」が社会的な問題になるなど、ファッションに興味のない人も巻き込んだ一大ブームとなった。
また、イエローグラデ（ネオン）は、当時から一番人気で、これまでも何度か復刻されてきたが、いずれも即完売。復刻モデルもプレミア価格で取引されている。今年は、オリジナルカラーの復刻が相次ぎ、3月に黄（イエロー）グラデ（ネオン）が、4月4日には今回発売となる赤グラデがスニーカーセレクトショップのatmosで先行発売となり、いずれも即完売。さらに、atmos Japanが14日、インスタグラムに青グラデと思われる画像を投稿し、発売をにおわせている。
【写真多数】さまざまな角度から…ナイキ『エアマックス95』Comet Red（赤グラデ）の全貌
「SNKRS」公式サイト・アプリでは、同モデルについて「求められ続ける理由がある。エア マックス 95 コメットレッドの復活は30年でわずか3度。クラシックなデザインはそのままに、グレーのグラデーションアッパー、鮮やかなコメットレッドのアクセントとブラックのアウトソールを採用」と説明。「お一人様一点まで」で価格は、2万5520円としている。
また、イエローグラデ（ネオン）は、当時から一番人気で、これまでも何度か復刻されてきたが、いずれも即完売。復刻モデルもプレミア価格で取引されている。今年は、オリジナルカラーの復刻が相次ぎ、3月に黄（イエロー）グラデ（ネオン）が、4月4日には今回発売となる赤グラデがスニーカーセレクトショップのatmosで先行発売となり、いずれも即完売。さらに、atmos Japanが14日、インスタグラムに青グラデと思われる画像を投稿し、発売をにおわせている。