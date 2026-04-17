木村多江、アルファ ロメオ「トナーレ」で春ドライブ サングラス運転姿に「かっこいいー」「オーラが凄い」の声
俳優の木村多江（55）が15日、自身のインスタグラムを更新。イタリアの高級車・アルファ ロメオ「トナーレ」との撮影ショットを公開。クールな運転姿や春の風景との共演に、反響が寄せられている。
【写真】「かっこいいーーー」サングラス姿でアルファ ロメオ「トナーレ」を運転する木村多江
今回の投稿は、『GQ JAPAN』（コンデナスト・ジャパン発行）の企画「GQ DRIVE」の一環として撮影されたもの。木村は「素敵な方たちと素敵な場所へ」とコメントし、ドライブや撮影の様子を披露した。
投稿された写真では、満開の桜を背景にアルファ ロメオのSUV「トナーレ」に寄り添う優雅な姿を見せている。
また、運転席の様子も公開され、サングラス姿でハンドルを握るクールなカットや、桜並木の下で車に寄り添うショットなど、大人の魅力あふれる写真が多数公開された。
コメント欄には「かっこいいーーー」「美しい」「木村多江さんとっても素敵です！というか木村多江さんと桜お似合いすぎです！」「ウットリです」「オーラが凄い」「すげぇ美人」など、称賛の声が続々と寄せられている。
【写真】「かっこいいーーー」サングラス姿でアルファ ロメオ「トナーレ」を運転する木村多江
今回の投稿は、『GQ JAPAN』（コンデナスト・ジャパン発行）の企画「GQ DRIVE」の一環として撮影されたもの。木村は「素敵な方たちと素敵な場所へ」とコメントし、ドライブや撮影の様子を披露した。
また、運転席の様子も公開され、サングラス姿でハンドルを握るクールなカットや、桜並木の下で車に寄り添うショットなど、大人の魅力あふれる写真が多数公開された。
コメント欄には「かっこいいーーー」「美しい」「木村多江さんとっても素敵です！というか木村多江さんと桜お似合いすぎです！」「ウットリです」「オーラが凄い」「すげぇ美人」など、称賛の声が続々と寄せられている。