マクドナルド、謎のビジュアル公開でネット衝撃 野沢雅子？そっくりな美少女に「情報量が多すぎるッ！w」
マクドナルドは17日、公式Xを更新し、アニメ『刃牙』とコラボレーションした謎のビジュアルを公開した。また、中央には声優・野沢雅子と思われる人物がおり、ネット上で驚きの声が相次いでいる。
【画像】野沢雅子そっくりな美少女！公開されたマクドナルドの謎ビジュアル
Xでは「バキ恋、はじまる 続報を待てッッ！」と告知。ビジュアルには「バキで恋するタツタな野沢」と書かれている。
また、『刃牙』から範馬刃牙、烈海王のほかに、なぜか中央には声優・野沢雅子そっくりなメガネ姿の美少女も描かれており、ネット上では「いやいや刃牙も凄いけど中央に物凄いのがいてはるんですけどおおお！（笑）」「野沢さん何してんのw」「これは予想外過ぎる」「なにこれ。情報量が多すぎるッ！w」などど驚きの声が出ている。
【画像】野沢雅子そっくりな美少女！公開されたマクドナルドの謎ビジュアル
Xでは「バキ恋、はじまる 続報を待てッッ！」と告知。ビジュアルには「バキで恋するタツタな野沢」と書かれている。
また、『刃牙』から範馬刃牙、烈海王のほかに、なぜか中央には声優・野沢雅子そっくりなメガネ姿の美少女も描かれており、ネット上では「いやいや刃牙も凄いけど中央に物凄いのがいてはるんですけどおおお！（笑）」「野沢さん何してんのw」「これは予想外過ぎる」「なにこれ。情報量が多すぎるッ！w」などど驚きの声が出ている。
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