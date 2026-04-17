野球界「ロボット審判」増やすべきか？やっぱり人がいい？…進む投球自動判定システム導入

Ｔｈｅ論点

野球界で、ＡＩ（人工知能）を用いて投球を自動判定するシステムの導入が進んでいます。

いわゆる「ロボット審判」は判定の正確性を担保し、公平、円滑な試合進行につながると期待されています。一方で、人による判定を支持する声も根強いです。導入を促進すべきでしょうか。

［Ａ論］自動判定には客観・一貫性…疑義減り試合円滑に

３月下旬に開幕した米大リーグでは今季から、ストライク・ボールを自動で判定する「ＡＢＳ（オートメイテッド・ボール・ストライク）」が本格導入されました。１２台の高性能カメラが球の軌道を追い、打者ごとに設定されたストライクゾーンに沿って判定します。運用は球審の判定に異議がある場合の「チャレンジ」に限定されています。

ＡＢＳの大きな利点は、判定に客観性と一貫性を持たせられることです。ドジャースの山本由伸投手も「もちろん不利になったり、有利になったりはあると思うけど、正しいジャッジをしてもらえるのはすごく僕は好き」と話しています。

ＡＢＳの判定結果は球場内の大型画面にも映し出され、観客にもよくわかる仕組みになっています。大リーグ機構の資料によると、試験的に導入された昨年のオープン戦では、ファンの７２％が好意的な評価で、否定的だったのは１０％にとどまりました。

一方、世界に先駆けてＡＢＳをプロ野球の投球判定に導入した韓国では、大リーグより踏み込み、全投球の判定に採用しています。球審が装着するイヤホンに判定結果が届き、コールするという仕組みです。

韓国のプロ野球チームでバッテリーコーチを務めた元中日の中村武志さんは「（人と比べて）審判ごとの差がない」ことがＡＢＳのメリットとし、判定への疑義が減ることで試合の公平、円滑な進行につながると指摘します。

導入当初は判定に疑念を持つこともあったといいますが、最終的には「機械が判断したのだから仕方がない」と納得できたそうです。リーグ全体としても「慣れていくしかない」という前向きな考え方で、打者が立ち位置や変化球への対応を工夫するなど、ＡＢＳに応じた戦略を練るようになっていったといいます。

ＡＢＳは国際大会ではまだ導入されていません。中村さんは「国際大会はトーナメントという特性上、リーグ戦よりも１球の重みが大きい。機械で判定した方が、勝っても負けても納得できる」と指摘します。

今年の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」の準決勝では、九回二死三塁の場面で、１点を追うドミニカ共和国の打者が見逃し三振で試合終了となった判定を巡り、試合後の記者会見などでＡＢＳの必要性が話題となりました。

この試合に勝った米国のマーク・デローサ監督は「私はＡＢＳに賛成だ。野球の発展のためには良いことで、次のＷＢＣでは導入されるだろう」との意見を述べています。

［Ｂ論］審判員には「人間くさい」おもしろさ…大きなゲームマネジメント力

人が審判を行う意義として、日本野球機構（ＮＰＢ）は、試合全体をコントロールする「ゲームマネジメント能力」を挙げます。選手や監督とのコミュニケーションやトラブル時などの対応は、現状のＡＩには対応が難しく、「人間の審判員の大きな価値」だと表現しています。

元パ・リーグ審判員の山崎夏生さんによると、プロ野球の球審は９イニングで４００〜５００のプレーについて判定を行い、そのうち３００ほどが投球判定だといいます。これが仮に全てＡＢＳ頼みになると、球審から半分以上の判定機会を奪ってしまうことになり、山崎さんは「プロ野球の球審が（野球の審判で）一番簡単だと言われてしまう」との懸念を示します。

日本のプロ野球では、審判ごとのストライクゾーンの微妙な違いを許容した上で、そこを逆手に取った戦術を考えるといったことが当たり前に行われてきました。そういった「人間くさい」野球のおもしろさも、ＡＢＳによる判定では失われてしまいます。さらに、山崎さんはＡＢＳへの依存を強めると審判員の質が低下し、国際大会への派遣機会を失う可能性があることについても指摘しています。

野球界を代表する大リーグでＡＢＳが本格導入されたことで、ＮＰＢは「判定の透明性を背景に、国際的に導入に向けた機運は高まると思う」との見解を示しています。一方で普及には、「設備投資の負担」などの課題があると指摘します。これは、地方球場での試合が一定数ある日本のプロ野球についても大きな壁になると予想されます。

例えば、２０２６年シーズンには公式戦全８５８試合のうち、２０会場の３１試合が１２球団のホーム球場以外で行われます。ＡＢＳの導入には、球場内への多数のカメラの設置や、システムの構築、保守管理など多額の費用がかかります。公式戦を行う全球場に現状のシステムを配備するのは、コスト面から難しいと言えるでしょう。

ＮＰＢ内でＡＢＳ導入に関する本格的な議論はまだ始まっていませんが、他国の事例に関する情報収集は進めています。韓国で２４年に本格導入された際には、ＮＰＢの職員や審判長、審判員が現地を訪れ、ＡＢＳの仕組みや試合での運用に関して直接学びました。

米国や韓国でのＡＢＳ導入の流れについて、ＮＰＢは「テクノロジーをどのように競技の公平性とエンターテインメント性に融合させるかという大きな試行錯誤」とし、「今後の日本における議論にも非常に重要な示唆を与えてくれる」と評価しています。

「人の目」精度向上続く

ＮＰＢでも、２０１８年からプレー映像でアウト・セーフなどを確認するリプレー検証制度「リクエスト」が導入されるなど、少しずつ判定の精度向上へ技術の活用が進んでいます。山崎さんはリクエストに関し、「審判も少し救われた」と評価します。当初は、「スポーツの本質ではない」と感じていたそうですが、判定ミスを認める精神的負担やそれに伴う選手らとの衝突、退場処分が激減するなど恩恵も多かったといいます。

一方、ＮＰＢでは人の目による判定の精度向上への努力を続けています。各審判員はタブレット端末で、担当した試合の全ての判定について映像などで確認でき、審判長らから技能向上に向けた助言をもらっています。また、ＮＰＢが審判員を養成するアンパイア・スクールでは、判定能力だけでなく、状況対応力やコミュニケーション能力といった人間ならではの技術を磨く訓練も行っています。

今後についてＮＰＢは「他国のＡＢＳ運用状況やデータの蓄積を分析しつつ、日本野球が大切にしてきた伝統と、テクノロジーによる進化のバランスをどう取るべきか、多角的な視点から将来を見据えていきたい」としています。

米国では２２年からマイナー３Ａで技術テストを重ね、大リーグでの本格導入までは約４年を要しました。ロボット審判はメリットも大きいですが、競技自体の性質を変え得るほどの影響力があることを考えれば、導入に関する議論は慎重に進める必要がありそうです。（常陰亮佑、ロサンゼルス支局 帯津智昭）

［情報的健康キーワード］ＡＩ法

急速に発展する生成ＡＩ（人工知能）は、社会に恩恵をもたらす一方、犯罪への利用や著作権の侵害などの問題を引き起こしています。ＡＩの技術革新とリスク管理の両立を図る目的で、昨年９月に全面施行されたのが人工知能技術研究・活用推進法（ＡＩ法）です。

同法では、権利侵害などが生じた場合、国が調査し、結果に基づきＡＩ事業者に指導・助言できると定めています。同法を所管する内閣府によると、指導・助言したケースはまだありません。昨年末から今年初めにかけてＸ（旧ツイッター）に搭載された生成ＡＩで他人の画像が性的に加工される被害が相次いだ際は、内閣府はＸ側に改善が見られなければ同法に基づく指導も検討していることを明らかにしました。

ただ、同法は技術革新への配慮から罰則規定はなく、実効性への課題も指摘されています。