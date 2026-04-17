【NASCAR】第8戦 フード・シティ 500（ブリストル・モーター・スピードウェイ／日本時間4月13日）

【映像】物議を醸す報復アタック（実際の様子）

“Wild Thing”との異名を持つベテランの暴れん坊ドライバーによる報復劇が、レース終盤に混乱を生じさせることになった。

発端はステージ3も60周を超えた312周目、イエローコーションが発出された出来事だった。カイル・ブッシュ（40）の8号車が、数台のマシンと絡んでスピンしている。原因はライリー・ハーブスト（27）の35号車が後方から8号車に接触したことで、スピンを誘発させてしまったようだ。幸いどのマシンもすぐにコース復帰できたが、このアクシデントがレース終盤のクラッシュと混乱につながってくる。

レースは残り4周になって優勝争いに注目が集まっていたなか、突如、ライリー・ハーブストの35号車がスピンする姿が映し出された。当然ながらレースはイエローコーションが発出され、残り周回が少なかったため、オーバータイム（全周周回後に2周追加されて再スタートされる）となった。

このアクシデント、ブッシュの8号車がハーブストの25号車に後方から接触しており、312周目とは両者の位置を入れ替えた形で同じことが起きたように見える。解説のジャック・アマノ氏は、「レース前半の仕返しですね」「わざとぶつけたかどうか判定できませんけどね」とコメントしている。

結果的にオーバータイムの大混乱を招いたことで、このコーションは優勝者争いにも大きく影響してしまった。この混乱を招いたカイル・ブッシュは、40歳で史上最多勝利を誇る一方、非常にアグレッシブなドライビングスタイルで、レース界では「Rowdy（ラウディ）」や「Wild Thing」として知られている。

視聴者からは、「完全押してんな」「カイルの約190周ぶりのペイバックで草」「ペイバックの達人怒らしちゃダメよ」など、ハーブストを撃墜したブッシュが仕返しの達人であることを承知しているようなコメントが寄せられた。（ABEMA『NASCAR Groove2026』／(C)NASCAR）