現役看護師グラビアアイドル桃里れあ（26）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。衝撃的な水着ショットを投稿した。

「【PHARFAITE SHOWCASEについて】」と題し、「2026年4月29日（水・祝）◆1部 12:30〜15:30 ◆2部 16:00〜19:00 1部はファッションショーも出演しますハート 東京都立産業貿易センター浜松町館2.3.4F《Y17れあに看護され隊で待ってます」と伝えた。

さらにワインレッドのハイレグ水着姿でポーズをとったショットをアップ。ヒップラインやくびれなど曲線美際立つショットを添え「当日は撮影やツーショも 会いにきて スマホ撮影OK 今回の新刊は…競泳水着もりだくさんな作品になってます 王道のノーマルタイプ 際どいハイレグタイプ 謎紐でむちむちが際立つタイプ 胸元がチャックで開いちゃうえちえちタイプ 4種類の競泳水着を写真と動画で満喫できますハート」と続けた。

ファンやフォロワーからも「可愛いねっ」「お似合い」「最高に素敵」「美脚美女」「セクシースタイル」などのコメントが寄せられている。

桃里は埼玉県出身。東京・秋葉原のメイドカフェ勤務をへて、芸能界入り。現在は、看護師としての勤務を続けながら、雑誌や写真集などのグラビアアイドルとして活動。「レースアンバサダーアワード2025」で実行委員会特別賞を受賞するなどレースアンバサダー（レースクイーン）や格闘技のラウンドガール、ラジオMCなどでも活躍。趣味はゴルフ、麻雀、アニメ＆漫画鑑賞。身長164センチ。バストはHカップ、ウエスト58センチ。血液型AB。