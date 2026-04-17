セキュアヴェイル<3042.T>が反発している。この日、次世代ＳＯＣ（セキュリティー・オペレーション・センター）サービス「ＡＩ－ＳＯＣ」に関して、四国電力<9507.T>グループのＳＴＮｅｔが販売を開始したと発表しており、好材料視されている。



これまでＡＩ－ＳＯＣはディストリビューターからの提供のみとなっていたが、ＳＴＮｅｔが直接エンドユーザーに販売する販売パートナーの第１号となりプロモーションなどを共同で実施することになり、四国エリアでの販売強化が期待されている。一方、ＳＴＮｅｔは、従来セキュアヴェと販売提携している中堅・大規模企業向けセキュリティー運用サービス「ＮｅｔＳｔａｒｅ（ネットステア）」に加え、中小規模向けの「ＡＩ－ＳＯＣ」の提供が可能になり、より幅広い顧客層へセキュリティー運用サービスの提供が可能になるとしている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS