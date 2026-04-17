テクノホライゾン<6629.T>＝マド開けストップ高カイ気配に張り付く。４月３日に年初来安値８３１円をつけたが、そこを起点に底値圏から一気の切り返しで、材料株としての本領を発揮している。タイテックブランドでロボティクス分野に積極展開し、ＡＩ技術による高速検査機能を搭載したＸ線装置などでも高実績を有していることで、フィジカルＡＩ関連の伏兵として昨年末にかけて大相場を演じた経緯がある。足もとでその急騰習性を再び開花させている。フィジカルＡＩはＡＩとロボティクスを融合させる形で社会に実装される。これまでのハイスペックな演算能力や情報処理能力、膨大な知識と推論といったＡＩの圧倒的なキャパシティーを２次元空間にとどめることなく、３次元で“行動する存在”へと変貌を遂げるプロセスに入ったと言ってもよい。そうしたなか、ＡＩとロボティクスの融合で要となるのは人間の目にあたる部分であり、同社は持ち前の光学・センシング技術で時代の要請に応えることができる。業績も絶好調でＧＩＧＡスクール案件の寄与で２６年３月期営業利益は前の期比４倍となる１５億円、続く２７年３月期も２ケタ以上の利益成長が有望とみられている。株価は昨年１２月２４日に１５４１円の高値に駆け上がるなど大立回りを演じた。その後、１月２６日に１４８９円の戻り高値を形成したが、貸株市場経由の空売りなどもあって売り崩される格好となっていた。しかし、足もとの収益は好調を極め成長期待も高く、その実態面に着目する動きもあったようだ。目先はロボット関連株人気が導火線となって、積み上がったショートを買い戻す動きに点火した。



旭ダイヤモンド工業<6140.T>＝急速人気化。１２００円近辺のもみ合いから上放れを鮮明としている。ダイヤモンド工具の専業大手で、自動車向けのほか、半導体シリコンウエハー向けなどで高水準の需要を獲得している。生成ＡＩ市場の拡大を背景に旺盛な半導体向けで収益を伸ばし、儲けを示す営業利益は足もとで会社側の想定を上回る。１６日取引終了後、２６年３月期の業績見通しの修正を発表、営業利益は従来予想の２３億円から２４億１７００万円（前の期比４．６％増）と上方修正し、小幅減益見込みから一転、増益に変わった。これを手掛かり材料に投資資金を呼び込んでいる。



データ・アプリケーション<3848.T>＝一時ストップ高に迫る。１６日の取引終了後、２８年３月期を最終年度とする中期経営計画（２６年３月期～）の財務方針を変更したと発表した。総還元性向を１００％にすると新たに掲げており、株主還元姿勢を好感した買いが入っている。ＤＯＥ（自己資本配当率）の目安については従来の３．５％水準から３．５％～５．０％水準へ変更したうえ、自己株式の取得を積極的に検討するとの方針を加えた。



※未確認情報が含まれる場合があります。株式の売買は自己責任に基づいて、ご自身でご判断ください。



出所：MINKABU PRESS