中村敬斗&関根大輝所属のスタッド・ランス、武装化したファンが練習場で待ち伏せ…現地当局が捜査へ
スタッド・ランス(フランス2部)は今週、目出し帽姿で武器を所持したウルトラスを名乗る集団が練習場に侵入したことを報告した。現地メディア『ル・ウニオン』は16日、検察庁による捜査が始まっていることを伝えている。
クラブによると10日のラバル戦(△2-2)を終えた選手を待ち伏せするため、結果に不満を持っているとされるファンが武装化して練習場に侵入したという。これまでも不適切な行為が続いていたというものの「一線を越えた」と指摘。差別発言や殺害予告なども受けたようで警察を呼ぶ事態になった。
現地メディアによれば、スタッド・ランスは今回の事案を受けて地元検察庁に告訴を行った。当局は「武器による脅迫、人種差別的侮辱、武器の所持、暴力行為を目的とした武装グループの集まりについて捜査中である。現段階では犯人は特定されていない」と発表している。
スタッド・ランスは1年でのリーグアン復帰を目指す今季、残り4試合で5位に位置しており自動昇格は難しい状況。直近9試合は1勝7分け1敗と足踏みが続いている。クラブにはFW中村敬斗とDF関根大輝が所属している。
クラブによると10日のラバル戦(△2-2)を終えた選手を待ち伏せするため、結果に不満を持っているとされるファンが武装化して練習場に侵入したという。これまでも不適切な行為が続いていたというものの「一線を越えた」と指摘。差別発言や殺害予告なども受けたようで警察を呼ぶ事態になった。
スタッド・ランスは1年でのリーグアン復帰を目指す今季、残り4試合で5位に位置しており自動昇格は難しい状況。直近9試合は1勝7分け1敗と足踏みが続いている。クラブにはFW中村敬斗とDF関根大輝が所属している。