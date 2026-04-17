シンガー・ソングライターの松任谷由実（72）が17日、自身がパーソナリティーを務めるTOKYO FM「Yuming Chord」（金曜前11・00）に出演。虫垂炎と診断され、手術を受けることについて言及した。

番組の最後に「ここでお知らせをひとつ」と切り出し「私の公式サイトでも発表されているんですが、このたび定期健診にて虫垂炎と診断されました。いわゆる盲腸なんですが」と改めて報告。

「人一倍、音楽を続けるために、健康に気を付けていたのに、というか気を付けているから分かったともいえますね」

「そんなわけで、現時点で緊急を要する状況ではなんですが、『Wormhole』ツアーは年末まで続くので合間をみて手術することになりました」とし、7月28日の高崎公演の延期を改めて説明。

「この公演を楽しみにしてくださっていた皆様には、ご迷惑をおかけして心苦しいのですが、ぜひ日程を調整していただけたら嬉しいです」と呼びかけた。

13日に公式サイトで「高崎公演延期のお知らせ」と題されたリリースをアップ。「いつも松任谷由実を応援頂き、ありがとうございます。この度、定期健診にて『虫垂炎』と診断されました。現時点では特に体調が悪いといった事はなく、緊急を要する状況ではありませんが、『Wormhole』ツアーが年末まで続くことから、その合間をみて手術を行う事になりました」と報告。

続けて「そのため、7月28日（火）に予定しておりました高崎公演を、9月22日（祝火）に延期させて頂きます」とし、「公演を楽しみにしてくださっていた皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけします事、心よりお詫び申し上げます」と伝えた。

また松任谷自身は「盲腸は盲点だったー！子供がなるものだとばかり思ってたけど、私、まだ子供ってこと？」とコメントしていた。

所属レコード会社によると、1972年にデビューして以来、体調を理由に公演を延期・中止するのは初めて。40年以上にわたって開催している新潟・苗場プリンスホテル公演など、数多くのコンサートを開いてきたが、これまでの中止は東日本大震災や新型コロナウイルスなど、いずれも外的要因だった。