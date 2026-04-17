タレントの中川翔子が17日、TBS「ひるおび」（月〜金曜前10・25）に出演。フィギュアスケート・ペアの“りくりゅう”こと三浦璃来（24）と木原龍一（33）が今シーズンをもって引退することを同日、それぞれのSNSで発表したことについてコメントした。

2月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルに輝いたりくりゅうは連名で「この度、三浦璃来・木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました」と発表。現役生活を「喜びや悔しさを皆様と分かち合いながら、共に歩んできた時間は、私たちにとってかけがえのない宝物です」と振り返った。

そして「私たちはやり切ったという気持ちでいっぱいで、悔いはありません。これまでのすべてが誇りであり、大切な財産です」と断言し、「これからもペアを、日本の皆様にもっと知っていただけるよう、新しいことに2人で挑戦していきます」と今後の抱負を記した。

中川は「世界中の心に一生残るような最高の演技。二人のおかげでペアってこんなに素晴らしいんだって思いがますます広がりましたし、やり切ったって心から言える、みんなもそう思える。最高の形。引退でさびしいですけれども、本当にありがとうございました」とコメントした。