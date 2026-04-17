アジアチャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）準々決勝（１６日＝日本時間１７日、サウジアラビア・ジッダ）、Ｊ１神戸はアルサド（カタール）に３―３から突入したＰＫ戦の末（５―４）に勝ち、４強入りを決めた。

神戸は前半６分に先制を許すも２４分にＦＷ大迫勇也のゴールで同点。後半に元ブラジル代表ＦＷロベルト・フィルミノらに得点を許し、１―３で迎えた後半２９分にＭＦ井手口陽介のゴールで追い上げると、アディショナルタイムの４８分には右サイドからのクロスにＦＷ武藤嘉紀が頭で合わせて同点。ＰＫ戦は５人全員がネットを揺らした。

ＤＦ山川哲史は「最後の決めきれなかった部分がたくさんあって、それが試合を難しくしてしまった」と振り返り「次があるんでしっかり準備して。今日の反省を生かして勝つ確率を上げられるようにしていきたい」と先を見据えた。試合を中継した「ＤＡＺＮ」で解説を務めた元Ｊリーガーの林陵平氏は「不屈の精神を見せました。選手たちがあきらめなかった」とイレブンの頑張りをたたえていた。

ＳＮＳやネット上には「勝ちを引き寄せる強さ」「感動に次ぐ感動の試合」「最後まであきらめない闘争心」「全然ファウル取ってくれなかった」「勢いに乗れる」「神戸、優勝まで行きそうだな」という声とともにＪ１町田（１７日＝同１８日に準々決勝）も勝ち残っていることで「決勝は日本勢でやろう」「決勝は日本対決」との意見も書き込まれていた。