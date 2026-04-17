山下本気うどん「ぅシリーズ」販売開始 ポテト、ホットドッグ、チュロスををうどんで再現
「山下本気うどん」は、ポテト、ホットドッグ、チュロスをうどんで再現した新感覚うどんシリーズ「ぅシリーズ」を山下本気うどんの一部店舗限定で、20日から販売開始する。
【写真】“初心者”でも楽しめる『麻辣湯うどん』
「ぅシリーズ」はポテト、ホットドッグ、チュロスをうどんで再現し、モチモチとした食感が特徴の同店ならではの特徴を活かした新感覚うどん。フードコート店を中心に、昼夜の食事時間帯以外にも気軽にうどんを楽しめるように開発した。
今後はフードコート店だけでなく、山下本気うどん全店へ展開予定。
■商品概要（価格は全て税込）
「ぅドック」390円
「ぅテト」300円
「ぅチュロん（プレーンorシナモンシュガー）」300円
定番人気グルメを、うどんを使用して作ることで「コシのある食感」や「モチモチとした食感」を味わえる新感覚の一品。テイクアウトも可能で、食べ歩きグルメとしてもおすすめ。
販売店舗：山下本気うどん フードコート店舗（4店舗）
山下本気うどん あみプレミアム・アウトレット、山下本気うどん 佐野プレミアム・アウトレット、山下本気うどん ららテラス北綾瀬、山下本気うどん 横浜ワールドポーターズ
【写真】“初心者”でも楽しめる『麻辣湯うどん』
「ぅシリーズ」はポテト、ホットドッグ、チュロスをうどんで再現し、モチモチとした食感が特徴の同店ならではの特徴を活かした新感覚うどん。フードコート店を中心に、昼夜の食事時間帯以外にも気軽にうどんを楽しめるように開発した。
■商品概要（価格は全て税込）
「ぅドック」390円
「ぅテト」300円
「ぅチュロん（プレーンorシナモンシュガー）」300円
定番人気グルメを、うどんを使用して作ることで「コシのある食感」や「モチモチとした食感」を味わえる新感覚の一品。テイクアウトも可能で、食べ歩きグルメとしてもおすすめ。
販売店舗：山下本気うどん フードコート店舗（4店舗）
山下本気うどん あみプレミアム・アウトレット、山下本気うどん 佐野プレミアム・アウトレット、山下本気うどん ららテラス北綾瀬、山下本気うどん 横浜ワールドポーターズ