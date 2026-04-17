フリーアナウンサーの中村江里子（57）が17日までに自身のインスタグラムを更新。母、妹、娘との4ショットを披露した。

昨年9月から期間限定でイタリア・ミラノに移住している中村はこれまでの投稿で一時帰国し、長野・軽井沢で行われたイベントに出席したと明かしていたが、「怒涛の東京滞在から戻りました」と報告。

帰国中の振り返りとしてイベントに「母と娘を連れて行く予定にしていました。母娘三世代の時間。すると、妹がお友達とイベントに申し込んでいたことがわかり じゃあ、"女4人旅"にしよう！！と。滞在は母も大好きな星のや軽井沢」と施設をバックにした自身と母、妹、娘の4ショットをアップ。

「打ち合わせやイベント中、娘には陶芸やマッサージ体験をプレゼント チェックアウトの時にやっとみんなで記念撮影出来ました！」と回顧した。

また「実はイベントには友人夫妻がサプライズで来てくれていたり、夜にはイベントには参加出来なかった友人達が東京から軽井沢に来てくれて、軽井沢在住の友人宅に集合！！全く知らなかったので、状況把握するまで頭の中フル回転 母、妹、娘も参加しての賑やかな夜。翌朝、娘から『ママは本当に素敵なお友達に囲まれていて私も幸せ』と言われました」などと記した。

「みんな盛り上がり過ぎて、『夏、また軽井沢集合で賑やかに過ごそう！！』計画が出ています」とも明かした。

中村の実家は、明治7年(1874年)に創業した、東京・銀座にある老舗楽器店「十字屋」。

中村の投稿に、フォロワーからは「4人旅 かけがえのない時間でしたね ステキ」「母娘3代 素敵なお写真をシェアして下さりありがとうございます!!!」「なんと素敵な旅日記なんでしょう」といった反響が寄せられている。