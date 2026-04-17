「ゴールデンカレー」60周年 多用な食卓に提案強化、国内外で認知拡大へ エスビー食品

エスビー食品は今春、「ゴールデンカレー」発売60周年を記念し、「極める黄金の香り ゴールデンカレーパウダールウ 中辛」を新発売した。これを受けて4月6日、周年記念発表会を都内で開いた。登壇者はマーケティング企画室長の中島康介氏、ブランド企画担当の長坂昌和氏、俳優の吉田羊さん。

中島氏は冒頭、「国内市場は多様化する食卓や世帯構成の変化に対応し、幅広い層に向けた提案を強化するとともに、海外でもジャパニーズカレーとしての浸透を図る」とし、国内外でブランド認知拡大を進める方針を示した。

続いて長坂氏が、商品紹介および60周年プロモーション企画について説明。同商品は、35種類のスパイスとハーブを使用し、独自のパウダールウ製法で余計な熱を加えずスパイス本来の香りを引き出した。スパイス配合量は固形ルウの中辛比で約1.5倍とし、強焙煎やテンパリングなどの技法を取り入れることで、香りの立ち方を高めた。粉末形状とすることで溶けやすく、少量調理やアレンジ用途にも対応する。

キャンペーンでは、対象商品の購入や写真投稿による応募で、抽選で計1000人に商品が当たる。また、スタンプ配信やTシャツなどのコラボ企画、店頭限定施策も実施する。期間は7月31日まで。

3月8日から放映している新CMでは、吉田さんがナレーションを担当。会場では調理実演と試食を行い、「とても使いやすい商品なので、ぜひ家庭のラインアップに加えてもらいたい」とPRした。

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