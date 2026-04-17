コベントリーは25年ぶりプレミア復帰目前も…「影響力抜群、人気の日本人ウインガー」は今季終了の可能性。ランパード監督が説明
日本人スターの復帰には、少々時間がかかりそうだ。
現地４月17日に開催されるイングランド２部リーグ第43節で、フランク・ランパード監督が率い、坂元達裕を擁する首位のコベントリーは、大橋祐紀と森下龍矢が所属する20位のブラックバーンと敵地で対戦する。
コベントリーは勝点85で首位を独走。ブラックバーンに勝つか引き分ければ、25年ぶりのプレミアリーグ復帰が決まる。ただ、その注目の一戦で坂元のプレーは見られない。
地元メディア『Coventry Live』が「ファンに人気の選手の今シーズンは終了か」と題した記事を掲載。それによれば、29歳のMFは前々節で肋骨を負傷したなか、ランパード監督がブラックバーン戦の前日会見で「彼はこの試合には間に合わない。状態は悪くないが、肋骨の怪我は痛みを伴うものだ」と伝えた。
また、「シーズン終了前の復帰を期待しているか？」との問いに対して、「様子を見なければならない」と答えたようだ。
コベントリー３年目の坂元は今季も主力を担い、ここまで７ゴール３アシストをマーク。『Coventry Live』も「大きな影響力を持つ日本人ウインガー」と表現したように、抜群のインパクトを放っている。たとえ、昇格決定の瞬間にピッチにいなかったとしても、その功績は絶大だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「正直Jの方がレベルが高いと思った」鄭大世が増加する“欧州５大２部リーガー”を語る！
現地４月17日に開催されるイングランド２部リーグ第43節で、フランク・ランパード監督が率い、坂元達裕を擁する首位のコベントリーは、大橋祐紀と森下龍矢が所属する20位のブラックバーンと敵地で対戦する。
コベントリーは勝点85で首位を独走。ブラックバーンに勝つか引き分ければ、25年ぶりのプレミアリーグ復帰が決まる。ただ、その注目の一戦で坂元のプレーは見られない。
また、「シーズン終了前の復帰を期待しているか？」との問いに対して、「様子を見なければならない」と答えたようだ。
コベントリー３年目の坂元は今季も主力を担い、ここまで７ゴール３アシストをマーク。『Coventry Live』も「大きな影響力を持つ日本人ウインガー」と表現したように、抜群のインパクトを放っている。たとえ、昇格決定の瞬間にピッチにいなかったとしても、その功績は絶大だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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