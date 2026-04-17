コベントリーは25年ぶりプレミア復帰目前も…「影響力抜群、人気の日本人ウインガー」は今季終了の可能性。ランパード監督が説明

コベントリーは25年ぶりプレミア復帰目前も…「影響力抜群、人気の日本人ウインガー」は今季終了の可能性。ランパード監督が説明