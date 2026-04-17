「もっと見たい」五輪金で引退 りくりゅうの“美しい決断”に反響止まず 列島で広まる衝撃「笑顔が見れないのは寂しい」「日本中に感動をありがとう」
ミラノで金メダルを手にしたりくりゅう。その引退劇は小さくない話題となっている(C)Getty Images
黄金ペアの“決断”は列島でも小さくない反響を生んだ。
今年2月に開催されたミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来と木原龍一は、4月17日に自身のSNSを更新し、現役引退を発表した。
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「競技人生には区切りをつけますが、私たちはやり切ったという気持ちでいっぱいで、悔いはありません。これまでのすべてが誇りであり、大切な財産です」
連名での投稿で、そう心境を綴った2人。2019年に結成してから時に衝突しながらも、互いを支え合ってきた。迎えた今冬のミラノ・コルティナ冬季五輪ではショートプログラム5位からフリーで逆転。現行の採点制度となった06年トリノ大会以降では、史上最大の6.90差を覆して金メダルを獲得。そのドラマチックな戴冠劇は、世界を驚かせた
まさに一蓮托生。どんな時も刺激し合い、助け合ってきた二人の姿は、日本のお茶の間でも小さくない話題に。冬季五輪期間中には「りくりゅう」の名前を見ない日はないほどの一大フィーバーを生んだ。
ゆえに今回の決断を惜しむ声も小さくない。「りくりゅう」がトレンド入りしたXでは「やっぱり引退か。とても寂しい」「もうちょっとだけ見ていたかった」「寂しい、もっと見たい」「二人の笑顔が見れないのはやっぱり寂しい」「毎回涙ながらに見てました」といったコメントが相次いだ。
一方で「これからもペアを、日本の皆様にもっと知っていただけるよう、新しいことに2人で挑戦していきます」という当人たちの声明から、「感動をありがとう」「これがりくりゅうにとって一番いい形なら最高」「最高の状態での引退は良いこと」「やっぱり日本中に感動をありがとう」「まだ、ペアでいてくれることがうれしい」「まさに有終の美だね」「ふたりは日本の宝です」とポジティブな声も目立った。
やはり大きな反響を生んでいる“りくりゅう”の現役引退。その美しい去り際が生んだ余波は、しばらく続きそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]