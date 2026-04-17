ジャンクガレッジ「極太麺」×松屋「トマトソース」が夢の公認コラボ 中毒性抜群の「うまトマまぜそば」誕生
「ジャンクガレッジ」を展開する松富士食品は、牛めし・カレー・定食の「松屋」との公認コラボ商品「うまトマまぜそば」を、22日より「ジャンクガレッジ」全店舗にて期間限定で販売する。
【写真】ジャンクなトッピングがたっぷりな「うまトマまぜそば」
松屋で熱狂的なファンを生んでいる「うまトマハンバーグ」。その唯一無二の味わいを支える「特製トマトソース」が、ジャンクガレッジのまぜそばと出会いを果たした。同商品は、まさに「夢のコラボ」と呼ぶにふさわしい、中毒性マックスの一杯となっている。
ジャンクガレッジの象徴である食べ応え抜群の「極太麺」に、松屋秘伝のガーリックが効いた濃厚トマトソースを大胆に合わせた。トマトの酸味と旨味、そしてガツンと効いたニンニクの風味が食欲を刺激。厚切りのチャーシュー、背脂、ニンニク、そしてトマトソースと相性抜群の「チーズ」というジャンクなトッピングも。プラス50円で「うまトマ増し」が可能となっている。
■商品概要
「うまトマまぜそば（玉子あり）」並1040円／大1140円／倍1240円
「うまトマまぜそば（玉子なし）」並940円／大1040円／倍1140円
【写真】ジャンクなトッピングがたっぷりな「うまトマまぜそば」
松屋で熱狂的なファンを生んでいる「うまトマハンバーグ」。その唯一無二の味わいを支える「特製トマトソース」が、ジャンクガレッジのまぜそばと出会いを果たした。同商品は、まさに「夢のコラボ」と呼ぶにふさわしい、中毒性マックスの一杯となっている。
■商品概要
「うまトマまぜそば（玉子あり）」並1040円／大1140円／倍1240円
「うまトマまぜそば（玉子なし）」並940円／大1040円／倍1140円