入院中の松本明子、19日に退院へ 当初の予定より早く「体調は問題ございません」ラジオ＆テレビ出演も予定
タレントの松本明子（60）が17日、自身のインスタグラムを更新。19日に退院することを明かし、車いす姿の近況ショットを公開した。
【写真】車椅子に乗って…元気な笑顔を見せた松本明子
投稿で「医師より許可をいただき、当初の予定より早く、19日に退院できることになりました」と報告。「しばらくは松葉杖での移動となりますが、リハビリにも励み、できるだけ早く回復できるよう努めてまいります」と伝えた。
続けて「なお、体調は問題ございませんので、20日のニッポン放送ラジオビバリー昼ズ、22日のCBCゴゴスマより復帰させていただく予定です！」と報告した。
最後に「関係者の皆様、そして応援してくださっている皆様にはご心配をおかけしましたこと、改めてお詫び申し上げます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と締めくくった。
松本は4月3日の投稿で、「昨日の昼頃、自宅前で転倒し、左足首を骨折してしまいました」と報告。「正式な病名は『左足関節脱臼骨折』です」と説明し「しばらくの間休業し、約1ヶ月間入院することとなりました。4/8還暦の誕生日を目前に大怪我、丙午、本厄です...」としつつ、「足以外に怪我はなく、体調自体は問題ございません」と伝えていた。
なおニッポン放送『高田文夫のラジオビバリー昼ズ』（月〜金 前11：30）の月曜に出演。また、TBS系午後の情報番組『ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜』（月〜金 後１：55）月曜コメンテーターを務めている。
【写真】車椅子に乗って…元気な笑顔を見せた松本明子
投稿で「医師より許可をいただき、当初の予定より早く、19日に退院できることになりました」と報告。「しばらくは松葉杖での移動となりますが、リハビリにも励み、できるだけ早く回復できるよう努めてまいります」と伝えた。
続けて「なお、体調は問題ございませんので、20日のニッポン放送ラジオビバリー昼ズ、22日のCBCゴゴスマより復帰させていただく予定です！」と報告した。
松本は4月3日の投稿で、「昨日の昼頃、自宅前で転倒し、左足首を骨折してしまいました」と報告。「正式な病名は『左足関節脱臼骨折』です」と説明し「しばらくの間休業し、約1ヶ月間入院することとなりました。4/8還暦の誕生日を目前に大怪我、丙午、本厄です...」としつつ、「足以外に怪我はなく、体調自体は問題ございません」と伝えていた。
なおニッポン放送『高田文夫のラジオビバリー昼ズ』（月〜金 前11：30）の月曜に出演。また、TBS系午後の情報番組『ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜』（月〜金 後１：55）月曜コメンテーターを務めている。