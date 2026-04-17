2016年4月の熊本地震本震から、10年を迎えました。地元の人たちに愛されてきた熊本城は甚大な被害を受けましたが、2052年度の完全復旧を目指して工事が進められています。熊本県出身の陣内貴美子さんと桐谷美玲キャスターが、現地で取材しました。

■“見せる復旧”で観光客を受け入れ

桐谷キャスター

「復興のシンボルと呼ばれる、熊本城天守閣の近くに来ています。5年前に復旧した天守閣。見上げてみると、荘厳な雰囲気に圧倒されます。復旧した天守閣を見てどう感じられますか？」

陣内さん

「正直、地震前までは常に当たり前のようにあった熊本城をじっくりと見たことがなかったので、こんなにも立派で堂々としたお城だったのかと、心が震えました」

「あれだけ崩れていた天守閣が、わずか5年で復旧できたことは奇跡のようなことだと思いますし、それだけ多くの人の手が携わっているということを実感しました」

鈴江奈々アナウンサー

「あれだけの被害があった中で、これだけ力強い姿になっているというのは、復旧にあたった方の強い思いも感じますよね」

森圭介アナウンサー

「私も発災直後に熊本城に行きました。石垣がそこら中に崩れてしまっていましたが、きれいになりましたね」

陣内さん

「ただ地震の後、変わったところもあります。例えば私たちはいま、地震前にはなかった、復旧の工事車両を通すためにできた仮設スロープに立っています」

桐谷キャスター

「この仮設スロープは観光客も通ることができ、今日も多くの方で賑わっていました」

「熊本城全体の完全復旧は2052年度を目指していて、まだ復旧の途中です。ただ、地震でどれくらいの被害があったのか、そこからどう復旧していくのか、その過程を多くの方に見てもらいたいと“見せる復旧”を掲げ、観光客を受け入れています」

■再建を余儀なくされた「宇土櫓」

桐谷キャスター

「地震の爪痕がまだ至る所に残っています」

陣内さん

「地震前は売店だった建物を見ると、（当時と）ほとんど変わりがなく、10年間時が止まっているような気がします。他にも地震以降、まだ手つかずの場所があるとも聞きます」

「この場所のように、いまだ先に進めていない人もいらっしゃるんじゃないかなと思うと、胸が痛くなります」

森アナウンサー

「まだまだ時間がかかるところがたくさんあるということなんですね」

陣内さん

「完全復旧した天守閣の裏側に位置する宇土櫓（うとやぐら）は、雨風から守るために鉄骨で覆われています。宇土櫓は約400年前の築城当時の姿を保つ国指定の重要文化財ですが、地震で大きな被害が出て再建を余儀なくされました」

「いま、中はどうなっているのか。16日に取材してきました」

■解体が完了…瓦・柱・梁を保管

陣内さん

「こちら櫓ですよね？ 何もないですね」

熊本城総合事務所復旧整備課・上村祐一課長

「全解体が昨年の9月に終わったところです。宇土櫓は5階建てで、（鉄骨の囲いの）屋根の近くまで櫓がありました。（解体で出た）瓦・柱・梁（はり）などは、各層に保管しています」

陣内さん

「どれぐらい残ってるんですか？」

上村課長

「これからの調査にかかってきます。いままさに調査している状況です。文化財なので、元あったところに戻していくというような形で保存していきたい」

■多くの場所で復旧の真っ最中

陣内さん

「解体して一から建て直すと聞くと途方もない作業だなと思いましたが、補強してより強い熊本城を未来に残すための作業でもあると感じました」

鈴江アナウンサー

「大きな地震を経験したからこそ、より強いものをつくりたいという思いもきっとあるでしょうし、そこに向けた努力がいまも続いているんですね。まだまだ復旧作業は続いているということですが、全体で見るとどれぐらい進んでいるんですか？」

桐谷キャスター

「熊本城の復旧作業の現状を示す地図があります。天守閣などは復旧が完了し、宇土櫓などは復旧中ですが、まだ多くの場所が復旧の真っ最中だと分かります」

「そして“見せる復旧”を進める熊本城では、その様子を観光客が間近で見ることができるよう、2つのルートが設けられています。北ルートと南ルートがあり、南ルートが空中回廊になっています。どんな景色が見られるのか、16日に取材してきました」

■地元の人「まだまだ復旧は先」

桐谷キャスター

「（空中回廊は地上から）思ったより結構高いですね。（建物の写真パネルで）元々の状態と見比べることができます。石垣が崩れてしまっていたり、壁に亀裂が入っていたりする様子が分かります。クレーンもあり、工事している様子をそのまま見られるんですね」

熊本県民

「まだまだ復旧、先だなと思って。きれいにできたものを見たい。それまで頑張りたいというのが本音です」

桐谷キャスター

「“見せる復旧”になっていることで、地震のすさまじさをリアルに感じ取ることができる上に、土台や中の構造など、普通だったら見ることのできないものも見られて、とても貴重な体験になるなと感じました」

「しかも、あえて見せるように整備したので、復旧途中も見たいと思う方たちが多く集まります。熊本城から熊本の街を元気にしようという思いも感じ取ることができました」

「熊本城では多くの職人たちが復旧作業にあたっていますが、その技術はいま、若い世代へと引き継がれています。地震をきっかけに大工を目指した、20歳の2人にお話を伺いました」

■当時小学生…大工を目指した理由

熊本城で復旧工事に携わる大工の、田尻陽太さんと渡邉愛美海さん。2人は熊本市出身の20歳です。熊本城の重要文化財の一つである田子櫓などの復旧工事に携わっています。

桐谷キャスター

「（当時）小学生だった2人が熊本城の復旧に携わりたいと思った理由は？」

田尻さん

「ニュースとかで熊本城の状態を見て、直している大工さんの特集とかをテレビで見て、格好いいなと思って大工を目指しました」

渡邉さん

「自分は地震の時におばあちゃん家が被害を受けて、それを直している父の姿に憧れて、この道を選びました」

熊本地震をきっかけに大工の世界を目指した2人。現在、熊本城の復旧工事に携わる大工は40〜60代が10人と中心で、20代は田尻さんと渡邉さんを含めた3人だけだといいます。

■「しっかり知識を…」若手へ継承

完全復旧まで、あと26年かかるとされている熊本城。

桐谷キャスター

「熊本城が完全復旧するまではまだ長い道のりがありますが…」

渡邉さん

「若手が少なくなってきてるので、親方や先輩方の知識をしっかり身につけて、この仕事に生かせるようにしたいです」

田尻さん

「大工としての知識と技術を身につけて、いろんな人から頼られる大工になりたいです」

若手技術者への継承が進められています。

■地震から10年…私たちにできること

桐谷キャスター

「熊本城は熊本の人たちにとって大切な存在だからこそ、自分たちの世代が自分たちの手で復旧させたいという思いを感じました」

鈴江アナウンサー

「若い世代が携わるというのは皆さんにとっても心強いでしょうし、完全復旧まであと25年ほどあるとなると、代々こうやってつないでいく人たちも必要になってくるということを感じます」

「熊本の皆さんにとっては、一歩一歩熊本城が復旧していく姿は、心の支えにもなっているんじゃないでしょうか」

陣内さん

「本当にそうですよね。毎年、地元の後輩から熊本城がライトアップされたものなど、いろんな熊本城の写真が送られてくるんですね。後輩は『地震直後の熊本城は泣いているように見えて、心がギュンとなった』と言っていました」

「でも、形が元に戻っていくのを見ていると、少しずつ前進していくのを感じますし、いろんな方が復旧に携わってくれているんだなと思うと、本当にありがたいなと思いました」

桐谷キャスター

「あと26年以上もかかる熊本城の完全復旧。長い道のりですが、未来へのバトンがこれからもつながっていきます。見に来ること、考えること、忘れないこと。10年という年月が経ちましたが、今もまだそれぞれの方法で私たちにできることはたくさんあると思います」

（2026年4月16日放送『news every.』より）