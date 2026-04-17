西武鉄道株式会社と株式会社西武ライオンズは17日、2026シーズンを締めくくりのシーズンとすることを発表した栗山巧選手のラストシーズンを最後まで全力で応援するため、シリーズ記念乗車券「栗山巧 Legend History １DayPass」を発売すると発表した。

「栗山巧 Legend History １DayPass」シリーズは、2002年の入団から現在に至るまでの25年間を振り返ることのできるデザインとした3部構成の記念乗車券。この3部構成の第一弾として、2026年4月28日（火）から「第一弾『デビューの奇跡』」を発売する。これは、背番号52番を着用していた2002年〜2007年までの栗山選手をデザインしており、オリジナル台紙はかつてのユニフォームを回想できるデザインとなっている。

乗車券は西武線全線有効の１日フリーきっぷが２枚組で、有効期間は2026年10月31日（土）までとなっているので、シーズン中はもちろん、秋の行楽シーズンまで使うことができる。

第二弾、第三弾については後日案内となる。