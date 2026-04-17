西武は17日、6月26日〜28日の日本ハム戦で『PR1DE SERIES』の第2弾を開催すると発表した。

6月27日は「1×52ヒストリーTシャツ(全6種)」を来場者全員に配布。25年間をライオンズ一筋で駆け抜けた栗山選手の象徴的なシーンで着用していたユニフォーム6着をピックアップしたデザインのTシャツで、1種は当日受け取るまで内容がわからない仕様になっている。

入団初年度の2002年のホームユニフォームから始まり、チームを牽引しリーグ優勝と日本一に輝いた2008年、外野手では球団史上初となるフルイニング出場を果たし、ゴールデン・グラブ賞も初受賞した2010年のホームユニフォームには、胸にキャプテンマークをあしらっている。

さらに西武ライオンズ40周年のシーズンにビジターで10年ぶりのリーグ優勝を果たした2018年、通算2000安打を達成した2021年まで、栗山選手とファンが共に熱狂した歴史を改めて感じ、当時を思い起こしてもらいたいという想いで配布。

各日先着15,000名に「週刊ベースボール 栗山巧特別号(フリーペーパー)」の第2弾を配布。事前にファンから募った質問への栗山選手の回答を掲載。栗山選手の素顔やファンへの想いが垣間見え、培ってきた絆の深さを感じられる一冊となっている。

そのほか、４月開催に引き続き、栗山選手の軌跡をたどる特別展示の第2弾『PR1DE SERIES Episode “2”』を開催。限定チェキイベントやフォトスポットも場内に登場する。

『PR1DE SERIES』を含む6月26日(金)〜7月26日(日)、東京ドーム開催の8月18日(火)の観戦チケットは、4月24日(金)のファンクラブ先々行抽選から順次販売。