

香川観音寺蓄電所

NTTアノードエナジー（本社：東京都）は、香川県観音寺市に大規模な蓄電施設「香川観音寺蓄電所」を建設し、2026年3月から商用運転を開始しました。

香川県観音寺市大野原町に完成した蓄電所は、私たちが普段スマホで使っているリチウムイオン電池の巨大版を備えた施設です。蓄電容量は8226kWh。一般家庭約720世帯が1日に使う電気をまるごと賄える量に相当します。



NTTアノードエナジーによると太陽光や風力といった再生可能エネルギーは地球に優しい反面、気象条件に依存して変動するため、晴・曇り・夜間などに応じて電圧などを一定に保つ調整を主に火力発電所が補ってきました。しかし、脱炭素を進めるには火力に頼り続けるわけにはいかず、「余った時に貯め、足りない時に吐き出す」巨大なダムのような役割を果たす蓄電所が必要だということです。

NTTアノードエナジーが自社で開発・運用する蓄電所は、2026年3月現在で全国で10システムとなり、今後、アグリゲーター（まとめ役）として各種電力市場（卸電力市場、需給調整市場、容量市場）での最適取引や充放電制御、蓄電所の一元的な保守監視を行っていくとしています。