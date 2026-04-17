日本大学が4月8日に日本武道館（東京都千代田区）で開いた入学式で、アイドルグループ「乃木坂46」によるライブがおこなわれた。

日大広報課によると、メンバーの林瑠奈さんが今春、同大芸術学部を卒業した縁で実現したという。

一方で、入学式終了後からフリマアプリ「メルカリ」で、ライブの演出で使用された「銀テープ」の出品が相次いでいる。中には数千円で取引されるケースもあり、SNSで話題となっている。

●「落下物なのでヨレやシワはご容赦ください」

出品されているのは、ライブなどで使用される「銀テープ」と呼ばれるもので、グループ名などが印刷されていることが多い。

今回の入学式でも、「日本大学」や「乃木坂46」のロゴ入り銀テープが使われ、多くの新入生らが持ち帰ったとみられる。

実際の出品では、「日本大学入学式ライブでの乃木坂の銀テープ3本です。落下物ですので、多少のヨレやシワ等にはご容赦ください」といった説明とともに、5000円で購入された例も確認できた。

●日大「当日に販売しないよう注意」

日大では、今年3月の卒業式でもアイドルグループ「日向坂46」がサプライズ出演しており、その際の銀テープも同様に出品されている。

日大広報課は、弁護士ドットコムニュースの取材に対して「式典当日に販売行為はしないよう注意喚起を行っております」と回答した。