ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで日本史上初の金メダル、団体では銀メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来・木原龍一ペアが17日、両名ともにXを更新し、電撃引退を発表しました。

今回、両者は同じ声明文を投稿。冒頭で「この度、三浦璃来・木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました」とつづり、周囲のサポートに対する感謝の言葉をつづけました。また競技人生については「私たちはやり切ったという気持ちでいっぱいで、悔いはありません」と明かし、ペアを解消するのでなく「日本の皆様にもっと知っていただけるよう、新しいことに2人で挑戦していきます」と次のステージでの挑戦を誓いました。

りくりゅうペアはミラノ・コルティナ五輪では目覚ましい活躍をみせ、団体では完璧な演技を披露し銀メダル獲得に貢献。ペアショートでは、まさかのリフトミスで5位に落ち込むも、フリーで歴代世界最高得点をマークする会場総立ちの演技で巻き返し、逆転金メダルを獲得しました。その活躍により国内ではりくりゅうフィーバーが起こり、そんな中での今回の発表となりました。

▽以下、全文

この度、三浦璃来・木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました。チーム結成当初から応援してくださった皆様、本当にありがとうございました。私たち「りくりゅう」は、たくさんの方々に支えていただきながら競技活動を続けてくることができました。困ったときには、いつもそばで手を差し伸べてくださる方々がいました。その一つ一つの支えが、私たちを強くし、ここまで歩んでくる原動力になりました。また、木下グループ様をはじめ全てのスポンサーの皆様、そしてどんなときも寄り添い続けてくれた家族や友人にも心から感謝しています。そして、これまで支えてくださったBrunoコーチ、コーチングチームの皆様には、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。いつも私たちを信じ、ポジティブに導いてくださり、ありがとうございました。喜びや悔しさを皆様と分かち合いながら、共に歩んできた時間は、私たちにとってかけがえのない宝物です。

これまで経験してきたすべての出来事や出会い、そして応援してくださった皆様への感謝の気持ちは、これから先もずっと忘れません。競技人生には区切りをつけますが、私たちはやり切ったという気持ちでいっぱいで、悔いはありません。これまでのすべてが誇りであり、大切な財産です。これからもペアを、日本の皆様にもっと知っていただけるよう、新しいことに2人で挑戦していきます。今後とも温かく見守っていただけたら嬉しいです。長い間、本当にありがとうございました。

三浦璃来・木原龍一