【WWE】SMACK DOWN（4月10日・日本時間11日／カリフォルニア・サンノゼ）

【映像】倒れた相手を“引っこ抜く” 超怪力レスラーの離れ業

倒れた相手を“引っこ抜く”。この表現がここまでしっくり来る場面も珍しい。新加入の怪力レスラーが、マットに転がる対戦相手を軽々と抱え上げ、そのまま叩きつけたランニング・パワースラムに場内が爆発。「何今のw」「すんげえ身体」「ぶっこぬきパワースラムなんてはじめて見た」と驚愕コメントが連鎖した。

WWE「SmackDown」で公式デビュー戦を迎えたロイス・キーズ対ベルトのシングルマッチは、キーズが2分49秒で勝利。スウィート・チャイムス（ランニング・スパインバスター）で仕留めた一戦は、フィニッシャーだけでなく全編にわたり圧倒的なパワーで押し切る蹂躙ショーとなった。

始まりはゴング直後。キーズが正面から突進し、クローズラインでベルトをなぎ倒す。ABEMA実況の藤沢俊一郎アナウンサーも「クローズラインというより、ほとんどショルダーアタック、ボディアタックでしたね」と、そのフィジカルの強度を言い当てる。

だが、本番はここからだった。体当たりで倒したベルトを、そのまま“引き抜く”ように持ち上げてパワースラム。ABEMA実況の藤沢アナが「ぶっこぬいてのスクープスラム！」と絶叫し、解説の堀江ガンツも「寝た状態からですよ」と驚きを隠さない。「とんでもないパワーを見せつけました」と実況が重ねる中、ファンからも「何今のw」「すんげえ身体」と声が噴き出す。この一撃だけで、この男がNXTを経ずにメインロスターへ送り込まれた理由を説明してしまった。

ベルトは一度リング外へ退避し、相棒アンヘルの介入で流れを切る。ポスト攻撃からドロップキックと反撃を試みるが、「ここが唯一の成功シーン」と言いたくなる程度で主導権は揺るがない。キーズはコーナーから飛び込んできたベルトを空中でキャッチし、そのままフォールアウェイ・スラムで投げ捨てて完全掌握。さらにアンヘルの乱入をクローズラインで排除し、立ち上がったベルトにスウィート・チャイムスを叩き込んで3カウントを奪った。

試合時間は2分49秒。すべてを見せたわけではないが、それでも、“引っこ抜く”という一動作だけで怪力ぶりを証明し、キーズが即戦力であることを強く印象づける内容となった。

（ABEMA／WWE『SMACK DOWN』）