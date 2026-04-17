中山グランドＪ（１８日・中山）で、水沼元輝騎手（２３）＝美浦・加藤和＝がポリトナリティー（牝５歳、美浦・和田雄）とのコンビで、自身初のＪＧ１騎乗に臨む。昨年の新潟ジャンプＳ以来２度目の重賞騎乗で、大舞台への挑戦が決まった。

騎乗依頼を受けたのは木曜朝の調教後。突然舞い込んだチャンスに、水沼は「まさか自分に（依頼が）来るとは思っていませんでした」と率直な驚きを口にする。これまで障害界をけん引してきた石神深一騎手（４３）＝美浦・フリー＝の引退も控えるなか、「いつか乗りたいとは思っていましたが、自分の今の技術や経験ではＧ１騎乗はまだ先になるかとも思っていました。でも、Ｇ１で石神さんと乗れる最後のチャンスだと思い、『乗りたいです』と答えました」と胸中を明かした。

初コンビとなるポリトナリティーには１７日朝に騎乗。「初めてのコンビですが、胸を借りるつもりで乗りたい。きょう乗って感触をつかめたし、いい経験になるよう全力で頑張りたい」と意気込んだ。

大一番を前に、先輩騎手たちから助言も受けている。今朝もアドバイスをもらい、前夜は石神にも電話。さらに金曜の調整ルームでも、先輩たちから注意点を聞くつもりだという。「完走が第一目標。石神さんに常日頃から教えてもらっていることを出していけたら」と力を込めた。

騎乗決定が急だったため、師匠の加藤和師にはすぐ報告できなかったというが、「先生からは『けがなく頑張って来いよ』と言われました」と背中を押された。

「今はまだ緊張がないし、緊張せず行けるんじゃないかと思います」と話す一方で、前夜はなかなか寝付けなかったという。「昨日の夜も中山大障害とかのジョッキーカメラの動画を見たりしてました」と、胸の高鳴りをのぞかせた。

障害界最高峰の舞台へ。尊敬する先輩たちにも支えられながら、初のＪＧ１に挑む。