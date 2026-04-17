生成ＡＩ（人工知能）を使って俳優や声優とそっくりな人物や声を無断で生成し、ＳＮＳ上で公開する行為が横行する中、法務省は、どのような場合に民事上の賠償責任に問えるかを示す指針をつくることを決めた。

賠償請求ができる範囲を明確化し、権利者の救済を図る狙いがある。

平口法相が１７日午前の閣議後記者会見で、指針の作成に向けた有識者検討会の設置を発表した。今夏にも検討結果をまとめ、指針を公表する方針。

日本では、みだりに写真を撮影されない「肖像権」や、著名人らが自分の名前や肖像を独占的に利用できる「パブリシティー権」が判例上認められている。だが法務省によると、生成ＡＩによる肖像や声の無断利用について、こうした権利の侵害を根拠に賠償責任を問える範囲ははっきりしていない。判例も積み重ねられておらず、無断利用された側が提訴をためらうケースもあるという。

検討会では、▽声優が演じるアニメキャラクターが特定の楽曲を歌う音源をＡＩで生成▽俳優の肖像から、その人が裸になっているかのような画像をＡＩで生成――した上でＳＮＳ上に公開して収益を得た場合などについて、賠償責任を問えるか議論する見通し。

検討会は知的財産法の学者や弁護士ら８人で構成され、今月２４日に初会合を開く。指針に基づいて賠償請求訴訟を起こした場合、実際に請求を認めるかは裁判所の判断に委ねられる。