　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　6.97　6.25　5.23　7.00
1MO　7.79　6.11　6.13　6.81
3MO　8.29　6.16　6.79　6.96
6MO　8.68　6.25　7.33　7.25
9MO　8.89　6.41　7.68　7.48
1YR　9.00　6.58　7.92　7.66

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　6.25　10.14　7.10
1MO　7.12　9.63　6.99
3MO　7.70　9.63　7.25
6MO　8.30　9.66　7.43
9MO　8.65　9.70　7.60
1YR　8.84　9.75　7.75
東京時間10:17現在　参考値

　ドル円１週間ものは６．９７％付近まで上昇。今月にかけての低下が一巡している。ただ、スポット相場の動意は鈍く、一週間ものの上昇幅は限定的。

MINKABU PRESS