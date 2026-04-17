通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間ものは下げ一服
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 6.97 6.25 5.23 7.00
1MO 7.79 6.11 6.13 6.81
3MO 8.29 6.16 6.79 6.96
6MO 8.68 6.25 7.33 7.25
9MO 8.89 6.41 7.68 7.48
1YR 9.00 6.58 7.92 7.66
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.25 10.14 7.10
1MO 7.12 9.63 6.99
3MO 7.70 9.63 7.25
6MO 8.30 9.66 7.43
9MO 8.65 9.70 7.60
1YR 8.84 9.75 7.75
東京時間10:17現在 参考値
ドル円１週間ものは６．９７％付近まで上昇。今月にかけての低下が一巡している。ただ、スポット相場の動意は鈍く、一週間ものの上昇幅は限定的。
MINKABU PRESS
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東京時間10:17現在 参考値
ドル円１週間ものは６．９７％付近まで上昇。今月にかけての低下が一巡している。ただ、スポット相場の動意は鈍く、一週間ものの上昇幅は限定的。
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