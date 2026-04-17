日めくりカレンダー『増子敦貴Daily Calendar』（KADOKAWA）が2026年6月30日（火）に発売される。

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現在全国ツアー中のダンス＆ボーカルグループ・GENICの一員であり、放送中のドラマ『産まない女はダメですか? DINKsのトツキトオカ』『サレタ側の復讐～同盟を結んだ妻たち～』（共にテレ東）のレギュラー出演している増子敦貴。増子の自身初となる日めくりリングカレンダーが発売決定。

今作は月ごとのカレンダーではなく、月を問わず使用できる、撮りおろしカット31枚で構成した「日めくりカレンダー」。日本国内のみならず、海外でも使用可能な仕様となっている。

撮影は韓国・ソウル周辺と日本で敢行。カラフルでPOPな衣装をまとったカットから、自然体の表情、さらに廃墟遊園地で撮影したソリッドなカットなど、様々なシーンでの多彩なカットが収録される。

今作の発売を受けて増子は「韓国で撮影した日めくりカレンダー。写真選びが大変です…全部素敵な写真でして。皆さんの毎日を彩れる最強の写真を選び抜きます！韓国と増子敦貴の化学反応をお楽しみに。とにかくめちゃくちゃ良いです。早く届けたいです」とコメントしている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）