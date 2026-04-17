ｒａｋｕｍｏ<4060.T>が続伸している。１６日の取引終了後に、サイバーソリューションズ<436A.T>と協業すると発表しており、好材料視されている。



協業により、サイバＳＯＬのクラウドメールサービス「Ｃｌｏｕｄ Ｍａｉｌ ＳＥＣＵＲＩＴＹＳＵＩＴＥ」をグループウェア拡張ツール「ｒａｋｕｍｏ」の利用者に販売する。ｒａｋｕｍｏは既存顧客に対し「Ｃｌｏｕｄ Ｍａｉｌ ＳＥＣＵＲＩＴＹＳＵＩＴＥ」の販売を行う一方、サイバＳＯＬはサービス提供、導入支援、ユーザーサポートを行うことで、顧客基盤の強化が期待されている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS