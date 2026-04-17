パワーソリューションズ<4450.T>が大幅高で４日ぶりに反発している。１６日の取引終了後に、２６年１０月末時点の株主から株主優待制度を拡充すると発表したことが好感されている。現行制度では毎年４月末日及び１０月末日時点で１００株以上を半年以上継続して保有する株主を対象に一律でＱＵＯカード４０００円分（年間８０００円分）を提供していたが、拡充後は継続保有期間の条件を撤廃し、継続保有期間半年未満の株主にはＱＵＯカード４０００円分（年間８０００円分）、半年以上の株主にはＱＵＯカード４５００円分（同９０００円分）を提供する。



同時に、データ＆ＡＩソリューション企業のアゼスト（東京都千代田区）の全株式を４月１７日付で取得し子会社化すると発表した。アゼスト及びパワーソリュグループが取り扱う各種ＡＩ搭載のビジネスインフラＳａａＳや優秀かつ豊富な人的リソースの連携と幅広い経験・ノウハウの共有により、グループ全体としての更なるサービスの付加価値向上を図るのが狙い。取得価額は３億６９００万円。なお、２６年１２月期業績に与える影響は精査中としている。



出所：MINKABU PRESS