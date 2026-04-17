コシダカホールディングス<2157.T>が反発している。この日、子会社スタンダードがカラオケ事業の新ブランド「ＫＡＲＡＯＫＥ ＧＬＡＮＺＡ（カラオケ グランザ）」を展開すると発表しており、好材料視されている。



グループの中核である「カラオケまねきねこ」が高いコストパフォーマンスと親しみやすいサービスを武器に店舗運営を行うのに対し、「ＫＡＲＡＯＫＥ ＧＬＡＮＺＡ」は、「特別な高揚感」や「ラグジュアリーな体験」を求める高付加価値を重視する顧客をターゲット層として開発する。これにより、カジュアル利用からハイエンド利用までをカバーするマルチブランド戦略を推進することになり、カラオケ事業全体としての収益力の最大化を目指すとしている。



出所：MINKABU PRESS