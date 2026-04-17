「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１７日午前１０時現在で、エイチ・アイ・エス<9603.T>が「売り予想数上昇」で５位となっている。



１７日の東京市場で、ＨＩＳは小じっかり。ただ、一部で「航空機燃料の高騰を受け、大手航空会社が６月発券分から国際線の航空運賃に上乗せする燃油特別付加運賃（燃油サーチャージ）を大幅に引き上げる」と報じられており、顧客数の減少懸念が売り予想数上昇につながっているようだ。



なお、同社は２日にゴールデンウィーク（２０２６年４月２４日～５月６日）の予約状況を公表。海外旅行予約者数は前年比２６．７％増（平均単価は前年比４．３％増）、国内旅行予約者数は同３８．３％増（同２．５％減）になっているという。



出所：MINKABU PRESS