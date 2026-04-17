お笑いコンビ、おぎやはぎ矢作兼（54）小木博明（54）が16日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）について言及した。

田中は11日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）で「矢作さんって格好いいですよね。モテそうだなって」「局アナの時に『リンカーン』っていう番組で、ご一緒した時に格好いいなと思ってました」などと語っていた。その発言がネットニュースとなっていた。

矢作は「日曜日にママ友から言われた。『田中みな実さんが矢作さんのことをモテそうとか格好いいって言ってた』って」と切り出した。続けて「いや違う、そういうこと言うんですって。全然思ってなくても、そういうこと言うんですよって」とママ友に話したと明かした。

その上で「田中みな実と言ったら、昔から言ってますけど、日本一のホステスですから。天才的ですから」と絶賛した。

小木は「俺は田中みな実のラジオに何回か出てるし」と前置きした上で「こういうニュースが出るって思ってる。あの人、計算高いから。何かこういうこと言ったら絶対ネットニュースになるなと。『矢作格好いい』でネットニュースになるなと」と自身の見解を披露。

続けて「俺の目に入るから。俺に嫉妬してほしいというか。それ、すげー考えちゃって。俺へのあてつけだなってっていう」と語ると、矢作は「小木の方が（田中と）仲いいのにね。小木の方が仲いいのに俺のこと言うって、すごいあれだよな」と反応。

小木が「小木さんも矢作さんも（格好いい）でいいのにさ。矢作さんとしか言わないところがあてつけてるなと思った」と語ると、矢作はすかさず「ストーカー気質だな」とツッコミを入れていた。