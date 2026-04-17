【直撃】中学生記者が高校生に！　兵庫県知事選や森友問題…ファクトチェックなきメディアの闇を斬る

バズった中学生記者の「現在地」

「一番変わったのはメガネですね」

最初の取材から２年半で自分の中で一番変わったことは何か--そう聞くと、川中だいじさんはそう言って笑った。

’23年９月、『日本中学生新聞』を立ち上げてから約半年後にFRIDAYデジタルが取材を行ったとき、画面の向こうにいたのは真剣なまなざしをたたえた少年だった。あれから約２年半。この春、中学を卒業したばかりの川中さんは、柏書房から初著書『こちら日本中学生新聞』を刊行し、再びこの場に現れた。

FRIDAYデジタルの記事がSNSでトレンド入りし大反響を呼んだことが出版につながったという。担当編集者から「１ヵ月１万字書けば12万字、本一冊になりますよ」と告げられた。しかし取材と執筆の同時進行は険しかった。

「取材は楽しいけど、書こうというところに行きつくまでに疲れてしまって、学校もありますし、そうこうしている間に２年半経ってしまって」。それでも「中学の卒業までには本を出したい」という思いが川中さんを動かした。

そもそも川中さんが政治に関心を持ったのは小学３年生の頃、参院選がきっかけだ。翌年の大阪都構想の住民投票でさらに関心が深まった。’23年３月の新聞創刊も、G７広島サミットで当時の岸田文雄首相（68）に核兵器禁止条約への不署名の理由を問いたいという動機からだったが、G７サミットの取材申し込みのオンライン申請で「学生だから」「実績がないから」と外務省のG７管轄担当者に申請すらさせてもらえなかった。それでも取材をやめなかった。

忖度なし！ 自腹で迫る政治の裏側

この３年間で川中さんが取材してきた顔ぶれは驚くほど多彩だ。大阪・夢洲のIR問題、万博、京都市長選挙、兵庫県知事選挙、裏金議員……。関西を駆け回り、政治家に直当たりし続けた。「取材はほぼ全て赤字。でも、京都市長選のときに松井孝治候補（65）に大阪のIRをどう思うか聞いたら『そういう街があってもいいけど、京都にはいらない』と言ったんですね、実際に会ってみないとわからないことがたくさんある」と言う。

記者活動を始めた頃から「記者仲間」として交流してきたのが、選挙ライターの畠山理仁氏（53）だ。安倍晋三元首相の会見での質問に感銘を受けた川中さんが著書を読み込み、共通の友人の紹介で知り合った。’23年４月の統一地方選挙で初対面を果たし、その日に一緒に買ったICレコーダーを今も使い続けている。畠山氏の「本当は新聞記者とかになったほうがいいよ」という言葉も今も胸に残る。

「誰にも遠慮せずに書きたいことを書く。これが自分にとってのモットーです。一番気をつけているのはポジショントークにならないこと。僕は『Hanada』や『WiLL』など、いわゆる“右”の雑誌も、逆に岩波の『世界』も読みますし、真逆のイデオロギーにも耳を傾けて、幅広い意見を聴くことが大切だなと思っています」

門前払いも突破！ 執念の直撃取材

認知度が上がっても取材の扉が開くばかりではない。参院選の際に参政党・神谷宗幣氏（48）の囲み取材に参加したが「フリーランスはお断り」と追い返され、選挙取材を密着していたテレビ大阪が撮影したその場面がショート動画として拡散、政治に無関心な友人からも「どないしたん？」と言われた。小選挙区の参政党候補への突撃取材でも党を通すよう求められ、一人の候補者には公道で活動している様子の写真撮影すら拒否された。

一方、維新のプレス登録を断られた際は、維新の国会議員・馬場伸幸氏（61）に直接掛け合うと翌日にはメーリングリストに加えてもらえた。「自分が動かないと何も変わらない」という信念が行動力の源だ。

弱者を嘲笑う現代政治への怒り

本の中で力を入れた一つが大阪・夢洲のIR問題だ。ギャンブル依存症支援の専門家・田中紀子氏（61）への取材を通じ、カジノを巡る「無責任さ」の輪郭をつかんだ。

「対策として入場料6000円を払えば大丈夫という話をしているけれど、何百万円単位で賭けている人にとって6000円なんて微々たるお金じゃないですか。

依存症対策をEUよりも先進的な形にしてからやるべきで、学校における依存症教育も問題です。保健体育の授業で習うのですが、使用する教科書に載っている内容も依存症の人と依存症でない人を対比させて書いてあって、差別心をあおってしまっている。

厚生労働省自体が《依存症になった本人でさえ自分を意志の弱い人間だと思い込み、自らを責め、事態を悪化させてしまう》と指摘しているのに、学校教育がその偏見を助長している。行政たるものは一番弱い人のために働くべきなのに、それが全くなされていない」

本の中では、森友問題で公文書改ざんを強いられ亡くなった財務省職員・赤木俊夫氏（享年54）、斎藤元彦知事（48）の問題に立ち向かいSNS上で嘘の情報を流され誹謗中傷を受けた末に亡くなった竹内英明・元兵庫県議（享年50）についても書いた。

「間違っていることを間違っていると言うのは、知性と自信がないと言えないじゃないですか。なのになぜ赤木俊夫さんや竹内英明さんを弱い人だと言えるのか。立花孝志氏（58）が『政治家だったら言われて当然、亡くなるなんて弱い人だ』とおっしゃっているという現状が、大人の世界の残酷さを一番感じさせるものでした。

赤木さんにしろ竹内さんにしろ、保守といわれる人にもリベラルを自称する人にも、彼らを弱い人だと思っている人が意外と多い。それはおかしいんじゃないかと思っています」

ファクトチェックなき選挙の闇

衆院選を巡っては、高市早苗氏（65）の動画が数日で「１億回再生」に達したとされる問題に疑問を呈する。

「ヒカキンさんでもない限り、チャンネル登録者数が約20万人の自民党の動画があんな数日でそんな数字にはならないですよ。

あれは膨大な広告費をつぎ込んで再生数を伸ばしたとみるのが自然で、YOASOBIの『アイドル』が35日かけて達成した１億回再生を10日足らずで超えたのはその証拠です。選挙期間中の広告規制においては一刻も早く結論を見出すべきだし、政治的なコンテンツの収益化が世論を歪めてもいる。自分もYouTubeを収益化しているけれど、収益化規制の議論が出てきたら賛同したい」

国民投票・住民投票の専門家で〔国民投票／住民投票〕情報室代表のジャーナリスト・今井一氏（71）を取材した経験からも、主権者として日常的に政治と向き合うことの重要性を強く感じたという。

兵庫県知事選については、「斎藤知事の疑惑は瞬きの回数まで報じたのに、いざ選挙になると立花孝志候補が事実に反する内容を語っていてもメディアは一切ファクトチェックをしなかった。ネットにストッパーがかからない今、その役割をメディアが果たしていくことが大切」と指摘する。メディアの「中立」についても「SNSに攻撃されることを怖れて行動できなくなっている場合がある。中立の再定義が必要だ」と言う。

理不尽な「政治タブー」への反発

政治の話を学校でしてはいけない、と先生に怒られた原体験が川中さんの出発点だ。子どもの権利条約第12条「意見表明権」を武器に反論しても「いろんな意見があるから学校でしてはいけません」と言い返された。

「日本の子どもへの人権意識は第一次世界大戦以前の状態のままで、子どもは大人の保護対象だという考えの人がいまだに多い。条約批准から間もなく32年が経とうとしているのに。この本をきっかけに、自分たちは権利の主体なんだと思ってもらえたら」と話す。

その悔しさが、『日本中学生新聞』創刊へ、生徒会長（最長３期）へ、そして３年間の取材活動へとつながった。

「石丸伸二さん（43）が安芸高田市長を退任した頃からSNSを通じてふわっと政治に関心を持つ同世代が増えた。友達とイラン攻撃やホルムズ海峡封鎖で日本はどう立ち位置を取るべきか議論したりするようになった。ただ、自分たちと同じ年齢の子どもたちが殺されているという実情はまだ見えていないんじゃないかな」

若き記者が挑む憲法と森友問題

将来については「ざっくり言うと政治家かジャーナリスト」と語る。政治家を志すなら憲法改正議論の活性化と国連改革に取り組みたいという。

「憲法９条もアンタッチャブルと考えるのではなく、日本の平和主義とはどういうものであるべきか各々が問い直すタイミングだと思っています。憲法９条の本来の意味は自衛の戦争も認めないというもの。

しかし、憲法解釈は幾度も変更されたことにより現在は集団的自衛権も一部容認していると国は公言しています。権力者による勝手な解釈改憲ではなく、改悪案にならないように『日本の平和主義』とは何かを国民一人ひとりが考え、しっかりと議論をすることが必要ではないでしょうか、最終決定権は国民にあるのですから。

今の自民党の憲法改正案はダメだと思いますが、草案の中で同意できるのは臨時国会の20日以内開催義務化です。現行の憲法53条では『４分の１以上の議員が要求すれば召集しなければならない』と定めているのに、召集期限の明文規定がない。だから自民党政権は過去に野党から要求されても２〜３ヵ月無視し続けた。

その縛りは憲法に盛り込むべきで、他にもSNS時代に生まれたプライバシー権・知る権利の明記など、アップデートは必要。知る権利が憲法に明記されれば国のシステム全体が変わると思うんです」

そんな川中さんが今もっとも追い続けているテーマが森友問題だ。

「財務省が公表した調査報告書は当時の佐川宣寿理財局長（68）の指示で改ざんを行ったと書いているのに、財務省はメールは３ヵ月で自動削除されるので幹部のメールはないと言っている。メールがないのにどうやって改ざんの指示を行ったかわからないじゃないですか。ご遺族の赤木雅子さん（55）がずっとおっしゃっている第三者による再調査をなんとか実現していただきたい」

財務省は14日、森友学園への国有地売却に関連する公文書を開示した。しかし、７回目の今回で開示は終了とされ、関係職員のノートは不開示のまま、佐川宣寿・元理財局長がいつ、どのような指示をしたのかを示すような文書などは見つからず開きかけたフタが再び閉ざされた形だ。

この春、川中さんは高校生になった。インタビューはその前日、３月31日に行われた。「職業記者はすごいしリスペクトしている」と言いながら「行動の仕方については改めて議論が必要」とも付け加える。

２年半前、FRIDAYデジタルの前に現れたとき、川中さんの記者歴はまだ半年にも満たなかった。あれから川中さんは、テレビ大阪公式YouTubeで『中学生記者・だいじの対談クラブ』のレギュラー枠を持ち、ABEMAや文化放送にも出演。岸田元首相や石破茂前首相（69）への直撃取材を重ね、参院選では国民民主党候補のスクープを『日刊ゲンダイ』に放つほどに成長した。

卒業から間もなく一冊の本を手にしていた川中さんは、「FRIDAYデジタルの記事がきっかけで本になった」と言う。凱旋、という言葉がこれほど似合うインタビューも、そうはない。

▼川中だいじ ’10年、大阪市生まれ。『日本中学生新聞』記者。小学３年生のときに政治に関心を持ち、’23年に『日本中学生新聞』を創刊。「誰にも遠慮せずに書きたいことを書く」をモットーに、選挙をはじめ大阪・関西万博、IRカジノ、森友学園問題などを取材し、SNSやYouTubeで発信。雑誌やウェブメディアへの寄稿も多数。テレビ大阪の公式YouTubeチャンネル「大阪NEWS【テレビ大阪ニュース】」内の番組『中学生記者・だいじの対談クラブ』ではインタビュアーを担当。３月には著書『こちら日本中学生新聞』（柏書房）を出版。

取材・文：田幸和歌子