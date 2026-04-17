グローグーとミソソーを刻印したネックレス＆リング！ケイウノ『スター・ウォーズ/マンダロリアン』ジュエリー

ジュエリーブランド「ケイウノ」から、『スター・ウォーズ/マンダロリアン』をモチーフにした新作ジュエリーコレクションがラインナップ。

作中で活躍する「グローグー」と、伝説の獣「ミソソー」をモチーフにしたネックレスとリング（指輪）が発売されます！

ケイウノ『スター・ウォーズ/マンダロリアン』グローグー／ミンソー「ネックレス／リング」

発売日：2026年4月29日（水・祝）

販売店舗：ケイウノ6店舗（銀座本店、新宿店、池袋店、横浜本店、栄店、梅田店）、公式オンラインショップ

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全国にジュエリー店舗を展開するオーダーメイド企業のケイ・ウノのジュエリーブランド「ケイウノ」

「オーダーメイドでお客様に特別な感動と喜びを贈り続ける」というパーパスのもと、デザイン・製作・販売の一貫体制をとり、宝飾品のオーダーメイド専門店として国内で唯一全国展開するブランドです。

そんなケイウノから、『スター・ウォーズ/マンダロリアン』をモチーフにした新作ジュエリーコレクションとして「グローグー」ネックレス、「ミソソー」リング、「ミソソー」ネックレスが登場。

ルーカスフィルム監修のもと、ジュエリー職人が世界観を忠実に表現したジュエリーがラインナップされます！

『THE MANDALORIAN TM Collection -Little Buddy-』 ネックレス

価格：34,100円(税込)

素材：シルバー925

約1.5cmサイズで立体的に造形された「グローグー」のネックレス。

オーダーメイドブランドならではの緻密な技術で、キャラクターの愛らしさを360度から楽しめるよう表現されています。

いぶし加工後に軽く磨きをかけ、立体感を際立たせた深みのある仕上がりに。

バックチャームには、「グローグー」の“お気に入り”であるカエルのモチーフがさりげなく配置されています。

『THE MANDALORIAN TM Collection -For Mandalore-』 リング

価格：39,600円(税込)

素材：シルバー925

伝説の獣「ミソソー」をモチーフにしたシグネットリング。

いぶし加工による深みのある表情が、力強く無骨な世界観を引き立てます。

内側には「マンダロリアン文字」で「THIS IS THE WAY」を刻印し、作品の象徴的なメッセージを忠実に表現。

正面幅は約1.2cmで、コンパクトながら存在感のある仕上がりです。

『THE MANDALORIAN TM Collection -For Mandalore-』 ネックレス

価格：168,300円(税込)

素材：K18イエローゴールド、シルバー925

「ミソソー」が立体的に表現された、K18イエローゴールドとシルバーのコンビネーションネックレス。

マット仕上げの後に軽く磨きを施すことで、立体感を際立たせた上質な質感に仕上げられています。

裏面には「THIS IS THE WAY」を「マンダロリアン文字」で刻印。

縦幅約1.35cmで、胸元に確かな存在感をもたらします。

『THE MANDALORIAN TM Collection -For Mandalore-』 ネックレス

価格：28,600円(税込)

素材：シルバー925

サイズ：縦幅約1.35cm

伝説の獣「ミソソー」をモチーフにした、シルバーのネックレス。

いぶし加工後に軽く磨きをかることで、マットでクールな質感が引き出されています。

裏面に「マンダロリアン文字」で「THIS IS THE WAY」の一文が刻印された、細部に至るまで作品世界を感じられるデザインです。

作中の人気キャラクター「グローグー」と、伝説の獣「ミンソー」を刻印したジュエリー。

ケイウノの『スター・ウォーズ/マンダロリアン』グローグー／ミンソーデザイン「ネックレス」と「リング」は、2026年4月29日より販売開始です。

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