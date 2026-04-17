１６日の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）の生放送中に退席した弁護士の亀井正貴氏について、共演した精神科医の木村好珠氏がその後の様子を伝えた。

亀井弁護士はコメンテーターとして出演した１６日の放送で、突然体調を崩した。京都で男児が遺体で発見された事件についてコメントしている最中に、ろれつが回らなくなり、あわててＭＣの宮根誠司氏が「大丈夫ですか？先生。大丈夫ですか、体調？」と駆け寄り、席に座るように促した。スタジオに同席していた木村氏が対応する様子も映し出され、番組のエンディングで、亀井氏について宮根は「低血圧だったようです」と説明し、病院に向かったと伝えていた。

放送から一夜明けた１７日、木村氏は自身のインスタグラムを更新。投稿の最後に亀井弁護士について言及し「亀井先生につきましては、わたしが対応している間から意識もしっかりして無事救急隊により病院搬送されました」と生放送中の様子を明かす。そして「その後につきましては、大丈夫だとは伺っておりますが、ご本人や番組からの報告が適切かと思いますので、それ以上は控えさせて頂きます」とし、大事には至っていない旨を伝えた。