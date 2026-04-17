武尊が語る、格闘技人生の終止符と「服」への深い愛 原点、収集と断捨離、そして妻・川口葵との共通点【インタビュー】

武尊が語る、格闘技人生の終止符と「服」への深い愛 原点、収集と断捨離、そして妻・川口葵との共通点【インタビュー】