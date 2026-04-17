「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月16日の第1試合でTEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）に、思わず目を疑うような「究極の配牌」が舞い降りた。あまりの破壊力に、実況・放送席がパニック状態となる一幕があった。

【映像】誰もが羨む“混一色丸見え”の好配牌

場面は東3局。2万4200点持ちの3着目だった瀬戸熊の配牌が開くと、そこには驚愕の景色が広がっていた。自風の南がすでに暗刻、役牌の中が対子。さらにピンズが「1・2・3・3・7・7・9筒」と並び、第1ツモを引く前から南・混一色・ドラのリャンシャンテンだった。

これを見た実況の日吉辰哉（連盟）は、ボルテージが限界突破。「うわ！なんだこれ！」「あれはちょっと警察呼んで逮捕ですね。あれはマズいですよ！」「みなさん、見てください！ これは国で取り締まらないとマズいレベルですよ！」と、絶叫しながらその異常な好配牌を実況した。

瀬戸熊はこのチャンスを逃さない。3巡目に中をポンしてイーシャンテン。4巡目にはカン8筒を引き入れテンパイに。一度はペン3筒待ちとなるが、6巡目に重なった發を活かして待ちを変えると、山に3枚残りの絶好機を迎える。

この猛攻の餌食となったのはBEAST X・中田花奈（連盟）だった。無念のツモ切りとなった發が瀬戸熊に捕まり、中・南・混一色・チャンタ・ドラ。衝撃の跳満1万2000点が炸裂した。

あまりに無慈悲な一撃に、ファンからは「ホンイツ丸見え」「とんでもない形に」「雷電一色手入りすぎやろ」「瀬戸熊青切符な」「凶器持ってる！！！！」「ほぼ出来上がってたぞ」と、驚嘆と笑いのコメントが押し寄せていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

