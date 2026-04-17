小学館、社外関係者向け第三者委員会専用ホットライン設置「類似する問題事象の有無の確認等」
小学館は17日、公式サイトを更新し、第三者委員会より「社外関係者向け第三者委員会専用ホットライン」を設置したことを報告した。
【画像】長すぎる文章！小学館「社外関係者向け第三者委員会専用ホットライン」設置
この騒動は、2月27日に漫画アプリ『マンガワン』の連載作品『常人仮面』（原作：一路一、イラスト：鶴吉繪理）の原作者の起用問題についてのもの。
声明文では「当委員会は、マンガワン編集部において『堕天作戦』の作者が児童買春・ポルノ禁止法違反（製造）の罪で逮捕・略式起訴され罰金刑を受けて連載を中止したにもかかわらず、別のペンネームに変更して、新連載『常人仮面』の原作者として起用していた事案に関する事実関係の解明、及び本事案と類似する問題事象の有無の確認等（小学館従業員自身が取引先に対して取引関係上の優位な立場を利用して性的な行為を求めた問題行為を含みますが、これに限られません。）に係る調査を行っています」と説明。
「この度、上記調査の一環として、当委員会及びその調査補助者のみにつながる「社外関係者向け第三者委員会専用ホットライン」を開設し、小学館及び小学館の関係会社の取引先様（フリーランスの皆様を含みます。）や元役員・従業員の皆様等を利用対象者として、広く調査に資する情報のご提供をお願いすることとしましたので、お知らせいたします」と報告した。
つきましては、上記利用対象者の皆様におかれては、下記要領をご確認の上、情報提供等のご協力をお願いできますと幸いです。なお、本事案に関するお問い合わせ・情報提供等は、本ホットラインを設置しましたので、委員への直接の連絡・資料送付はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。本ホットラインの設置期間は2026年4月17日（金）から、同年5月1日（金）までといたします」と伝えた。
【画像】長すぎる文章！小学館「社外関係者向け第三者委員会専用ホットライン」設置
この騒動は、2月27日に漫画アプリ『マンガワン』の連載作品『常人仮面』（原作：一路一、イラスト：鶴吉繪理）の原作者の起用問題についてのもの。
声明文では「当委員会は、マンガワン編集部において『堕天作戦』の作者が児童買春・ポルノ禁止法違反（製造）の罪で逮捕・略式起訴され罰金刑を受けて連載を中止したにもかかわらず、別のペンネームに変更して、新連載『常人仮面』の原作者として起用していた事案に関する事実関係の解明、及び本事案と類似する問題事象の有無の確認等（小学館従業員自身が取引先に対して取引関係上の優位な立場を利用して性的な行為を求めた問題行為を含みますが、これに限られません。）に係る調査を行っています」と説明。
つきましては、上記利用対象者の皆様におかれては、下記要領をご確認の上、情報提供等のご協力をお願いできますと幸いです。なお、本事案に関するお問い合わせ・情報提供等は、本ホットラインを設置しましたので、委員への直接の連絡・資料送付はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。本ホットラインの設置期間は2026年4月17日（金）から、同年5月1日（金）までといたします」と伝えた。