エリック・クラプトン（ギター）、ジャック・ブルース（ベース）、ジンジャー・ベイカー（ドラムス）が結成した伝説のスーパーグループ、クリームの３ｒｄアルバム「クリームの素晴らしき世界」のスーパー・デラックス・５ＣＤエディションが６月１２日に発売されることが１７日、分かった。紛失したと考えられていたテープから、未発表トラックやレア音源が収録される。

「クリームの素晴らしき世界」は１９６８年６月１４日リリース。スタジオ録音ディスクとライヴ演奏ディスクの２枚からなり、バンドの創造性が頂点を極めた革新的な作品だったが、クリームは発売２６日後に解散を発表した。

スーパー・デラックス・エディションには紛失したと考えられていたオリジナルのモノ音源が初収録されるほか、収録曲のアウトテイク、別ミックス、ライヴ音源、新たに修復されたアルバムのステレオヴァージョンも収録。制作時にはＨａｅｃｏのＣＳＧ処理（ステレオ音源にモノラルの再生機器との完全な互換性を持たせるためのもの）が施されていたが、修復版ではステレオの音像をぼやけさせていた処理の影響を除去している。

プロデューサーのフェリックス・パパラルディが所有していた参照用テープの音源も収録。完全に紛失したと考えられていたこのテープからは、スタジオ音源の制作過程がかいま見える。

１９６０年代中期、パパラルディと妻ゲイルはニューヨークのグリニッジ・ヴィレッジのマクドゥーガル・アリーにあるキャリッジ・ハウスに住み始めた。夫妻は１９７０年代前半に転居し、ビニール袋に入った数百本のオープン・リール・テープを忘れていったが、大家だった女性が保管していた。

パパラルディがプロデュースしていたヤングブラッズのテープの他、クリームとの仕事のテープも含まれていた袋を今から２０年ほど前に収集家のコア・ヨーズが入手。ラリー・イェレン（映画『エリック・クラプトン〜１２小節の人生〜』のプロデューサーで、多くの音楽ドキュメンタリーでアーカイヴ・プロデューサーを務めた）に知らせた。ビル・レヴェンソン（リイシュー・プロデューサー）とジョニー・チャンドラー（英国出身のＡ＆Ｒのエキスパート）の協力を得てテープを買い取る準備が整えられ、本プロジェクトに加えるべく音源の変換処理が行われた。

パパラルディを迎えてのスタジオでのレコーディング・セッションは１９６７年７、８月にロンドンのＩＢＣスタジオで行われた。２ｎｄアルバム「カラフル・クリーム」がリリースされる数カ月前で、同年９、１０、１２月には米国でレコーディング。録音は１９６８年春に終了した。

２枚目のディスクにはウィンターランド・ボールルームで録音された３曲とフィルモアで録音された１曲、計４曲のライヴ音源が収録された。

５枚組ＣＤの内容は次の通り。

ディスク１＝クリームの素晴らしき世界：イン・ザ・スタジオ〜２０２６リマスター／クリームの素晴らしき世界：イン・ザ・スタジオ フェーズ・コレクテッド・２０２６リマスター（未発表音源）

後者はスタジオ・パートの９曲を新たにリマスタリングしたステレオ・ヴァージョン。オリジナル版にはＣＳＧ処理が施されていたが、新リマスター版ではＣＳＧ処理の効果を打ち消して位相のズレを修正。細部まで鮮明に聴こえる明瞭な音場を実現している。

ディスク２＝クリームの素晴らしき世界：イン・ザ・スタジオ〜ステレオ・リファレンス・リールズ（未発表音源）／クリームの素晴らしき世界：イン・ザ・スタジオ〜モノ・リファレンス・リールズ（未発表音源）

スタジオ・パートの収録曲を新たにリマスタリングしたモノ＆ステレオ・ヴァージョン。フェリックス・パパラルディが個人所有していた参照用リールの音源を基にしており、世に出るのは初。各９トラックのこれらのミックスには、アルバム収録ヴァージョンとは異なるミックスも多数含まれている。

ディスク３＝クリームの素晴らしき世界：ライヴ・アット・ザ・フィルモア・オーディトリアム＆ウィンターランド・ボールルーム〜２０２６リマスター

ディスク４＝クリームの素晴らしき世界：モア・ライヴ・アット・ザ・フィルモア・オーディトリアム＆ウィンターランド・ボールルーム〜２０２６リマスター（未発表音源）

１９６８年３月に行われた一連のコンサートで演奏された８曲の追加トラックを収録。７トラックは１９７０年の「ライヴ・クリーム」と１９７２年の「ライヴ・クリーム Ｖｏｌ．２」で日の目を見ていた。１９６８年３月１０日にウィンターランド・ボールルームで録音された「ウィアー・ゴーイング・ロング（間違いそうだ）」は初の公式リリース。

ディスク５＝クリームの素晴らしき世界：イン・ザ・スタジオ〜レアリティーズ・２０２６リマスター（未発表音源）

１５トラックの秘蔵音源を収めた新たなレア音源集（９トラックは未発表）。アルバム収録曲の初期ヴァージョン、別ミックス、シングル・ヴァージョンを含む。目玉となる「ホワイト・ルーム（アーリー・ヴァージョン・モノ・ミックス）」、「デザーテッド・シティーズ・オブ・ザ・ハート（荒れ果てた街）［ラフ・モノ・ミックス／ノー・ストリングス］」、「クロスロード（十字路）［モノ・シングル・ヴァージョン］」の３トラックの他にもステレオ／モノの両方を含む７トラックの別ミックス、３トラックのシングル・ヴァージョン、２トラックの秘蔵ライヴ音源を収録。