ソフトバンクは、米Brain Technologiesが開発した独自の「Natural AI」を搭載する5Gスマートフォン「Natural AI Phone」を4月24日に発売する。国内では発売から1年間、同機種がソフトバンクのみで独占販売される。価格は9万3600円。

アプリを切り替えずに操作可能

搭載される「Natural AI」は、ユーザーの意図を理解して一人ひとりに寄り添ったサポートや提案を行う。ユーザーとの会話や指示内容は「Understanding System」で蓄積・管理され、予測や提案に活用される仕組み。

複数のアプリにまたがる操作もシームレスに実行される。たとえば、Googleカレンダーで予定を確認してから飲食店を予約し、その内容をLINEで送信するといった一連の作業が、アプリを切り替えることなく行える。

2026年4月時点での対応アプリは、GmailやYouTube、LINE、食べログ、Amazon、楽天市場など9種類で、今後順次拡大される予定。

なお、ユーザーデータはモデルの学習に利用されず、保存先もデバイスや日本国内のサーバーに保存される。

AIボタンと目標達成支援

本体右側面には、AIをすぐに起動できる「AIボタン」が搭載される。ボタンを1回押すとAIが起動し、アプリの操作中に2回押すと、画面上の画像やテキストを理解・記憶してその後の提案に活用される。

専用のホーム画面「Focus Space」では、旅行の計画や資格取得といった中長期的な目標を「フォーカス」として作成できる。作成された目標に対しては、AIが情報の検索や整理、次のアクションの提案を自動で行い、ユーザーが目標を達成するまで継続的にサポートされる。

主なスペック 項目 内容 大きさ 約78×164×8.3mm 重さ 約200g SIM nanoSIM/eSIM バッテリー 5000mAh OS Android 15 チップセット Snapdragon 7s Gen 3 メモリー／ストレージ 12GB／256GB