１６日午後、上越市の突堤で釣りをしていた男性が海中に転落しましたが、救助され、命に別状はありませんでした。

男性は飲酒をしていたということです。



上越海上保安署によりますと、１６日午後３時４０分頃、上越市夷浜の突堤で釣りをしていた、長野県の５０代の男性が海に転落しました。

男性は助けを求める声をあげ、転落に気づいた付近の釣り人２人が男性を消波ブロックに一旦引き上げ、別の釣り人２人も加勢して突堤に引き上げたということです。

男性は病院に運ばれましたが、頭に若干の擦り傷があるものの、命に別状はありませんでした。

男性は１８０mlの紙パック入りの日本酒を飲んでいて、救命胴衣を着用していなかったということです。

上越海上保安署では、飲酒してのレジャー活動は控えるよう注意指導しているとしています。