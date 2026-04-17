気象庁は17日(金)、最高気温が40℃以上の日の名称を、「酷暑日（こくしょび）」と新たに決定したと発表しました。

【画像を見る】日本の最高気温ランキング（高い方から）

近年、40℃以上の著しい高温が毎年のように観測されていることを受けて新たな名称が検討されてきたもので、気象庁ホームページで広く意見を問うアンケートも実施されました。

そのアンケートで最も得票が多く、有識者からも社会的になじみがあり、日本語として適切と意見が出されたことから、「酷暑日」と決まり、今後気象庁の予報用語として使用される予定です。

気象情報を伝える立場としては、“酷暑日続出”のような状況が起こらないことを願いたいですが、この言葉によって、多くの人の暑さに対する心構えが一段高まればと期待します。「酷暑日」に決まった経緯と、今年の夏の暑さの見通しをお伝えします。

総回答数は47万以上！「自宅待機日」や「サウナ日」などユニークな案も？

最高気温40℃以上の日の名称を募集するアンケートは、気象庁ホームページで2026年2月27日から3月29日まで行われました。

今回決定した「酷暑日」をはじめ、「超猛暑日」や「極暑日」、「激暑日」など、13の案の中から1つを選んで投票する形で、「酷暑日」は総回答数の4割以上にあたる約20万票の支持を集めました。

また、決定にあたっては、アンケートと並列して、気象や日本語の専門家ら約20人にヒアリング調査を行い、そこでも「酷暑日」を推す声が多くあったといいます。

「汗日暑日暑」なんと読むかわかる？ 正解は…

アンケートでは、「その他」の意見として、選択肢にはないオリジナルの新名称のアイデアを自由記述することもできました。

回答者の18％ほどが様々な名称のアイデアを寄せ、気象庁はその一例も紹介しています。「危険猛暑日」や「自宅待機日」など、熱中症への危険性を意識した名称や、「激アツ日」や「サウナ日」といった厳しい暑さの体感をフランクに表現した名称の案があったほか、ひときわ目を引いたのは「汗日暑日暑」。何と読むかお分かりでしょうか。

報道発表資料を見た気象キャスターの間でも誤字ではないかと話題になったくらいなのですが、答えはなんと「あせびしょびしょ」！多彩な発想が寄せられたことがうかがえます。

今回、公式に予報用語となる名称の決定に向けて、このように広く国民から意見を問うというスタイルが取られたこと自体が新しい取り組みで、この過程で多くの人の関心が高まり、暑さへの意識啓発につながるかも注目されます。

文：前田智宏 毎日放送 気象予報士（南気象予報士事務所所属）

MBSテレビ「よんチャンTV」などに出演中。京都大学大学院 情報学研究科博士後期課程（防災研究所）にて、防災気象情報に関する研究にも取り組む。気象防災アドバイザー・健康気象アドバイザー・防災士など有資格。