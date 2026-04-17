【NEOGEO AES+】 発売日：11月12日予定 価格：32,800円 【NEOGEO AES+ Anniversary Edition】 発売日：11月12日予定 価格：49,800円

PLAION REPLAIはSNKと協業し、家庭用ゲーム機「NEOGEO AES（Advanced Entertainment System）」を現代に復活させた「NEOGEO AES+」を11月12日に発売する。価格は32,800円。

さらに、35周年を記念したエディション「NEOGEO AES+ Anniversary Edition」も同日発売される。価格は49,800円。どちらも4月17日より順次各小売店及びECサイトにて予約受付が開始される。なお、すべての「NEOGEO AES+」本体には、電源アダプター、HDMI ケーブル、アーケードスティックが同梱される。

また、本体発売にあわせて、ソフトおよび周辺機器も含めた展開が予定されている。

「NEOGEO AES+」

【NEOGEO AES+ Announce Trailer [JPN-CERO]】

11月12日発売予定

4月17日より順次各小売店及びECサイトにて予約受付を開始

価格：32,800円

「NEOGEO AES+」はエミュレーションを使用せず、ASIC（特定用途向け集積回路）を採用することで、アーケードそのままの体験を提供。見た目、操作感のすべてが当時の記憶のまま蘇る、真の「アーケード」体験を実現する。オリジナルの「NEOGEO AES」用ROMカートリッジとの完全互換に対応しているため、既存のゲームを持っている場合も現代のディスプレイ環境でそのまま楽しめる。

また、CRT向けの従来型AV出力に加え、低遅延のHDMI出力に対応し、最大1080pでの表示が可能。さらに、本体底面に配置されたオンスクリーンBIOSおよびDIPスイッチ により、地域・言語の切り替え、オーバークロック、表示モードの変更などを簡単に行なうことができる。加えて、省電力設計を採用し、ハイスコアの永続保存にも対応している。

「NEOGEO AES+ Anniversary Edition」

11月12日発売予定

4月17日より順次各小売店及びECサイトにて予約受付を開始

価格：49,800円

「NEOGEO AES+ Anniversary Edition」は、アイスホワイト仕様のデザインが施された本体に加え、ワイヤレス対応アーケードスティック、「メタルスラッグ」ロムカートリッジ、メモリーカードが全てホワイト仕様で同梱される。

※ホワイト仕様の「メタルスラッグ」ロムカートリッジは本エディション限定 で、単体販売は行なわれません。

ゲームコレクションも登場

本体の発売と同時に、10本の「NEOGEO」名作タイトルを集めたゲームコレクションも登場する。また、今後もさらなるタイトルの発売が予定されている。発売初日には、以下のタイトルを購入することができる。価格は9,980円。

・「メタルスラッグ」

・「ザ・キング・オブ・ファイターズ 2002」

・「餓狼 MARK OF THE WOLVES」

・「ビッグトーナメントゴルフ」

・「ショックトルーパーズ」

・「サムライスピリッツ零スペシャル」

・「パルスター」

・「ティンクルスタースプライツ」

・「マジシャンロード」

・「オーバートップ」

「NEOGEO AES+」用アクセサリー（別売り）

以下の「NEOGEO AES+」用アクセサリーも別売りで購入可能。

NEOGEO AES+ アーケードスティック

オリジナルコントローラーを1:1で再現し、有線／ワイヤレス両対応

NEOGEO AES+ メモリーカード

オリジナルと同一動作を実現し、ボタン電池不要

NEOGEO AES+ ゲームパッド

オリジナルデザインを1:1で再現