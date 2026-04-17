元夢アド・荻野可鈴、第2子出産を報告「家族4人で暮らすのが今の楽しみ」
【モデルプレス＝2026/04/17】アイドルグループ・夢みるアドレセンス（以下、夢アド）の元メンバーでタレントの荻野可鈴（30）が4月16日、自身のInstagramを更新。第2子を出産したことを報告した。
【写真】30歳元夢アドメンバー、生まれたての第2子
荻野は「先日、第2子となる女の子を出産いたしました」と、生まれたての第2子の写真とともに報告。続けて「今回もパパが立ち会ってくれてとっても幸せなお産でした」と出産を振り返り、「里帰り出産だったので、入院期間中、初めてパパとママがいない環境で頑張ってくれている息子を1秒でも早くぎゅーっと抱きしめたいっ」と1歳の息子への気持ちをつづった。最後には「家族4人で暮らすのが今の楽しみ。私たちの元に産まれてきてくれてありがとう」と感謝の言葉で締めくくった。
荻野は、人気ティーンファッション誌モデルを中心として2012年に結成されたアイドルグループ・夢みるアドレセンスで活動。その後2019年末に卒業し、幼馴染と立ち上げたYouTubeチャンネル「ちゃっかりチャンネル」での発信や、イベントでのMCなどで活動している。2024年4月に結婚と第1子妊娠を報告し、2024年7月に第1子出産を発表していた。（modelpress編集部）
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【写真】30歳元夢アドメンバー、生まれたての第2子
◆荻野可鈴、第2子出産を報告
荻野は「先日、第2子となる女の子を出産いたしました」と、生まれたての第2子の写真とともに報告。続けて「今回もパパが立ち会ってくれてとっても幸せなお産でした」と出産を振り返り、「里帰り出産だったので、入院期間中、初めてパパとママがいない環境で頑張ってくれている息子を1秒でも早くぎゅーっと抱きしめたいっ」と1歳の息子への気持ちをつづった。最後には「家族4人で暮らすのが今の楽しみ。私たちの元に産まれてきてくれてありがとう」と感謝の言葉で締めくくった。
◆荻野可鈴、2024年に結婚
荻野は、人気ティーンファッション誌モデルを中心として2012年に結成されたアイドルグループ・夢みるアドレセンスで活動。その後2019年末に卒業し、幼馴染と立ち上げたYouTubeチャンネル「ちゃっかりチャンネル」での発信や、イベントでのMCなどで活動している。2024年4月に結婚と第1子妊娠を報告し、2024年7月に第1子出産を発表していた。（modelpress編集部）
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